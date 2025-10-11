Suscribete a
El Ayuntamiento de Astorga multará con más de 40.000 euros a dos hombres de 67 y 73 años por pintadas reivindicativas

El grafiti alude al proyecto de planta de tratamiento de residuos prevista en la localidad de Piedralba

EFE

ABC

León

La Policía Local de Astorga (León) ha concluido una investigación que ha permitido identificar a dos hombres de 67 y 73 años como presuntos autores de varias pintadas aparecidas en diferentes puntos de la ciudad los días 22 de agosto y 8 de octubre ... de este año con el frase 'Lodos no'. Esta alude al proyecto de planta de tratamiento de residuos prevista en la localidad de Piedralba, en el vecino municipio de Santiago Millas.

