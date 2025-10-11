El Ayuntamiento de Astorga multará con más de 40.000 euros a dos hombres de 67 y 73 años por pintadas reivindicativas

La Policía Local de Astorga (León) ha concluido una investigación que ha permitido identificar a dos hombres de 67 y 73 años como presuntos autores de varias pintadas aparecidas en diferentes puntos de la ciudad los días 22 de agosto y 8 de octubre ... de este año con el frase 'Lodos no'. Esta alude al proyecto de planta de tratamiento de residuos prevista en la localidad de Piedralba, en el vecino municipio de Santiago Millas.

Gracias a la colaboración ciudadana, señalan desde el ayuntamiento maragato, se ha podido confirmar la autoría de los hechos en ambas ocasiones e identificar a los dos 'grafiteros', uno vecino de Astorga y el otro de Santiago Millas, a los que se les atribuyen más de una treintena de pintadas.

Con base en el informe de la Policía Local, el Ayuntamiento de Astorga aplicará la correspondiente ordenanza municipal, ya que pintar, escribir o ensuciar bienes de ornato público o realizar pintadas sobre elementos estructurales de la vía pública constituye una infracción tipificada y en un análisis previo de los hechos redactados en el correspondiente informe la cuantía correspondiente ascendería a más de 20.000 euros por persona.

El Ayuntamiento de Astorga recuerda la importancia de respetar los espacios públicos y privados, apelando al civismo y la responsabilidad ciudadana y se reafirma el compromiso municipal con la libertad de expresión, «siempre dentro de los cauces legales y sin perjuicio del patrimonio común, ni del esfuerzo económico de todos los vecinos», recoge Ical. También recuerda que los afectados pueden cursar la correspondiente denuncia.