El PP de León acusa a Cendón de «engañar» al decir que la nueva ley garantiza «todas las paradas y líneas de autobús»

El Partido Popular de León ha acusado este domingo al secretario provincial del PSOE, Javier Alfonso Cendón, de «engañar» a los leoneses cuando asegura que la nueva Ley de Movilidad Sostenible «garantiza todas las paradas y las líneas de autobús».

Las diputadas leonesas ' ... populares' Ester Muñoz y Silvia Franco han incido así en que el argumento esgrimido por Cendón es «falso», tal y como recoge el artículo 49 de la nueva ley, por cuanto establece que «los servicios gestionados por el Estado comenzarán y finalizarán principalmente en capitales de provincia o poblaciones principales y que, como norma general, las paradas intermedias también se harán en estas localidades».

«Es evidente que este planteamiento deja abierta la puerta a la reorganización o eliminación de paradas, especialmente en pueblos», aseguran las diputadas leonesas, quienes resaltan que el PSOE de León «oculta y no está explicando con claridad» la ley por cuanto «perjudica a quienes dependen del autobús para trabajar, ir al médico o estudiar; a los vecinos de los pueblos que verán desaparecer o reducirse sus paradas; y a los autónomos y pymes que deberán asumir nuevas cargas administrativas que limitarán su capacidad para generar empleo». El Partido Popular presentó una enmienda a esta normativa, que se aprobó en el pleno del Congreso el pasado 8 de octubre, en la que se solicitaba que «se garantice por ley el mantenimiento de las paradas en las ubicaciones actuales», algo que se rechazó por la Cámara. Noticia Relacionada Puente acusa a Castilla y León de «hacer poco» por los aeropuertos de la Comunidad ABC En un nuevo ataque del ministro de Transportes y Movilidad Sostenible a su tierra, dice sentir «envidia» en comparación con las terminales aéreas de Canarias Las diputadas leonesas insisten que «mientras Cendón pierde el tiempo con ataques personales y promesas falsas, los leoneses ven peligrar un derecho básico como el transporte público», por cuanto «la defensa ciega y partidista de una ley no garantiza el derecho universal al transporte». Una norma, prosiguen, «que impone un modelo burocratizado y que no asegura una financiación suficiente para mantener los servicios actuales, lo que demuestra la falta de compromiso del PSOE con los leoneses», recoge Ical.

