Puente acusa a Castilla y León de «hacer poco» por los aeropuertos de la Comunidad

El ministro de Transportes y Movilidad Urbana, Óscar Puente, ha lamentado que los poderes territoriales de Castilla y León «hacen poco» por los aeropuertos de este territorio, asegurando que siente «envidia» por las ocho terminales aéreas que tiene Canarias y la cantidad de ... vuelos que dispone.

Lo ha dicho durante la sesión de control al Gobierno en el Senado ante una pregunta del parlamentario de Asociación Socialista Gomera (ASG) Fabián Chinea sobre la participación de las administraciones canarias en los aeropuertos del archipiélago, informa Ep.

Ante esto, Puente ha elogiado el sistema aeroportuario de España y ha puesto en valor la bonificación que disponen los ciudadanos de los archipiélagos, a la vez que ha reivindicado la participación de las comunidades autónomas en algunos aspectos aéreos.

Con todo, el ministro ha expresado su «envidia» por «muchas cosas» de Canarias, entre ellas el clima, pero «sobre todo» los aeropuertos del archipiélago: «Ya me gustaría que Castilla y León tuviera los ocho aeropuertos que tiene Canarias y los vuelos que tienen».

Sin embargo, Puente ha lamentado que los cuatro aeropuertos que hay en Castilla y León «todos vuelan al mismo sitio» -a Barcelona- criticando la política aeroportuaria en la región presidida por Alfonso Fernández Mañueco.