Puente acusa a Castilla y León de «hacer poco» por los aeropuertos de la Comunidad

En un nuevo ataque del ministro de Transportes y Movilidad Sostenible a su tierra, dice sentir «envidia» en comparación con las terminales aéreas de Canarias

El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, durante una sesión de control al Gobierno, en el Senado, a 7 de octubre de 2025, en Madrid (España)
El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, durante una sesión de control al Gobierno, en el Senado, a 7 de octubre de 2025, en Madrid (España)

ABC

Madrid

El ministro de Transportes y Movilidad Urbana, Óscar Puente, ha lamentado que los poderes territoriales de Castilla y León «hacen poco» por los aeropuertos de este territorio, asegurando que siente «envidia» por las ocho terminales aéreas que tiene Canarias y la cantidad de ... vuelos que dispone.

Copyright © DIARIO ABC, S.L.
