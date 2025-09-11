Nueve familias de Guardo (Palencia) recibirán 1,8 millones de la Junta para reconstruir sus viviendas arrasadas por los fuegos
Una de las beneficiarias tendrá una subvención de 224.000 euros
Mañueco reclama al Gobierno «seriedad» y «ayudas» para hacer frente a la catástrofe de los incendios
El Consejo de Gobierno de Castilla y León ha autorizado este jueves la concesión directa de subvenciones por un importe de 1.830.450 euros a nueve propietarios o usufructuarios de viviendas y edificaciones complementarias dañadas por el incendio forestal ocurrido en el término municipal de Guardo (Palencia).
El acuerdo, con anticipo del 100 %, tiene como finalidad reparar los daños en viviendas, enseres domésticos y construcciones anexas, garantizando el derecho a una vivienda adecuada, la recuperación del patrimonio arquitectónico y el asentamiento poblacional, además de contribuir a la reactivación económica en la zona afectada. Una de las familias beneficiadas recibirá 224.000 euros para la reconstrucción de su vivienda, según ha informado el portavoz y consejero de Economía y Hacienda, Carlos Fernández Carriedo.
Estas ayudas se suman a las ya concedidas el pasado 28 de agosto por importe de 252.000 euros en Cubo de Benavente (Zamora) en favor de tres familias, con lo que el importe total destinado a la reconstrucción de edificaciones afectadas supera ya los 2 millones de euros.
El total de inmuebles afectados por los incendios forestales a 10 de septiembre se mantiene en 235: 12 de ellos son viviendas habitadas como primera residencia; 30 viviendas habitadas como segundo; 20 en desuso; 155 edificios de otro tipo (corralas, patios, tenadas, almacenes, cobertizos…) y 18 naves.
