Nueve familias de Guardo (Palencia) recibirán 1,8 millones de la Junta para reconstruir sus viviendas arrasadas por los fuegos

El Consejo de Gobierno de Castilla y León ha autorizado este jueves la concesión directa de subvenciones por un importe de 1.830.450 euros a nueve propietarios o usufructuarios de viviendas y edificaciones complementarias dañadas por el incendio forestal ocurrido en el término municipal de Guardo (Palencia).

El acuerdo, con anticipo del 100 %, tiene como finalidad reparar los daños en viviendas, enseres domésticos y construcciones anexas, garantizando el derecho a una vivienda adecuada, la recuperación del patrimonio arquitectónico y el asentamiento poblacional, además de contribuir a la reactivación económica en la zona afectada. Una de las familias beneficiadas recibirá 224.000 euros para la reconstrucción de su vivienda, según ha informado el portavoz y consejero de Economía y Hacienda, Carlos Fernández Carriedo.

Estas ayudas se suman a las ya concedidas el pasado 28 de agosto por importe de 252.000 euros en Cubo de Benavente (Zamora) en favor de tres familias, con lo que el importe total destinado a la reconstrucción de edificaciones afectadas supera ya los 2 millones de euros.

El total de inmuebles afectados por los incendios forestales a 10 de septiembre se mantiene en 235: 12 de ellos son viviendas habitadas como primera residencia; 30 viviendas habitadas como segundo; 20 en desuso; 155 edificios de otro tipo (corralas, patios, tenadas, almacenes, cobertizos…) y 18 naves.