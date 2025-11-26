Suscribete a
ABC Premium
Directo
Sesión de control al Gobierno
El tiempo
La Aemet avisa del regreso de fuertes lluvias a varias zonas del país

Una mujer y dos menores detenidos por intentar introducir droga en pelotas de tenis en la cárcel de Segovia

Los arrestados lanzaban desde el exterior las bolas, que también contenían teléfonos móviles y otros objetos prohibidos

Cuatro detenidos por vender droga en las inmediaciones del Campus María Zambrano de UVa en Segovia

Exterior de la cárcel de Segovia, en una imagen de archivo
Exterior de la cárcel de Segovia, en una imagen de archivo ICAL

ABC

Segovia

Esta funcionalidad es sólo para registrados

Agentes de la Brigada Provincial de Seguridad Ciudadana de la Comisaria Provincial de Segovia detuvieron a tres personas, una mujer y dos menores de edad, por un presunto delito contra la salud pública al intentar introducir sustancias estupefacientes en el Centro Penitenciario de ... la ciudad.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app