Condenados a un total de 20 años y seis meses de cárcel y 3,75 millones tres narcos que importaron droga de Colombia impregnada en carbón

Conocido en el mundo del narcotráfico y con una condena en Colombia que le llevó a la cárcel en Bogotá por «su implicación directa» en un delito también vinculado con el comercio ilegal de estupefacientes «y tener amistad con personas relacionadas con ... dicha actividad», al tribunal no le convenció para nada el argumento esgrimido por Julio Ángel P. A. durante el juicio para exculparse de que no sabía nada que el cargamento que recibió tenía droga. Tanto él, principal acusado y cabecilla del grupo criminal, como las otros dos sentados en el banquillo han sido condenados.

En total, 20 años y seis meses de prisión y una multa de 3,75 millones de euros como autores de un delito contra la salud pública, siendo en grado de consumación tanto para el histórico narcotraficante Julio Ángel P. A. como para el ertzaina Gabriel M. G., y de tentativa para Abdelkrim M.

La Audiencia Provincial de Valladolid impone la mayor pena al líder de la organización: ocho años y seis meses de cárcel para Julio Ángel, así como multa de 1,5 millones de euros. Misma cuantía para Gabriel, a quien también le caen siete años y seis meses de privación de libertad. Y menos, 750.000 euros y cuatro años y seis meses para el tercero de los implicados en una operación de tráfico de drogas desde Colombia a España, entrando por puerto vía Portugal, impregnada en carbón.

Noticia Relacionada Desarticulada una organización dedicada al tráfico de drogas en la que participaban dos agentes de la Guardia Civil I. J. Cinco de los ocho detenidos han sido enviados a prisión tras casi cinco años de investigación tras una detrás del grupo, que operaba en las provincias de Avila, Segovia y Madrid

El fallo dado a conocer por fuentes del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León rebaja la petición de la Fiscalía que interesaba un total de treinta años -10 a cada uno de los encausados- al asumir los argumentos de la defensa de los encausados -que también pedía la nulidad y absolución- de que la droga finalmente recuperada del carbón fue algo más de 7 kilos y no los 862 que apuntó la investigación.

Los hechos se remontan al 29 de abril de 2021, cuando el presunto grupo criminal se disponía a abrir su carga en una nave de Medina del Campo (Valladolid) tras llegar a puerto en Portugal, desde donde se autorizó el «tránsito vigilado» del contenedor que había levantado las sospechas tras cruzar el Atlántico con, supuestamente, carbón. La Policía Nacional llevaba tiempo tras la pista de una de las mayores redes de narcotráfico en tierras vascas. En esta ocasión, mediante sofisticadas técnicas habían logrado impregnar la droga, procedente de Barranquilla (Colombia) en el carbón, entre los 1.334 sacos que llevaban los dos contenedores (667 cada uno, con un peso bruto total de 40.020 kilos. De gran pureza, superior al 25 por ciento, la fórmula química empleada dificultó la detección incluso para los perros adiestrados.

Pero lo hicieron. Así lo recoge el fallo en los hechos probados: tanto Julio Ángel como Gabriel «se concertaron» para realizar la operación de importación de la droga a través de una empresa de la que el primero era administrador único del primero, pero dedicada a otro sector que nada tenía que ver.