Muere el conductor de un camión tras salirse de la vía, volcar y chocar contra un tren de mercancías en Salamanca

El conductor de un camión de 54 años ha fallecido en la madrugada de este lunes tras salirse su vehículo de la vía en la A-62 a la altura de Carrascal de Barregas (Salamanca) y quedar volcado sobre una vía férrea ... de la zona. Antes de que pudiera cortarse el tráfico en la línea, un tren de mercancías impactó contra el vehículo siniestrado sin dejar heridos en el convoy.

El servicio de emergencias 1-1-2 de Castilla y León ha recibido una llamada sobre las tres de la madrugada en la que se informaba de que a la altura del kilómetro 252 de la A-62, en Carrascal de Barregas (Salamanca), sentido Portugal, un camión se ha salido de la carretera y ha quedado volcado en medio de la vía férrea.

Posteriormente, han indicado que un tren de mercancías ha colisionado con el camión y ha descarrilado, el conductor del camión se encontraba herido y está inconsciente, mientras que en el tren no hay personas heridas, han relatado los alertantes.

Desde la sala del 1-1-2 se informa a la Guardia Civil de Tráfico de Salamanca, a los Bomberos de la Diputación de Salamanca, al Centro Coordinador de Emergencias, a Adif y a Emergencias Sanitarias -Sacyl-, que han movilizado una UVI móvil.

En el lugar, el personal sanitario ha confirmado el fallecimiento de un varón de 54 años.