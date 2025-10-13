Muere el conductor de un camión tras salirse de la vía, volcar y chocar contra un tren de mercancías en Salamanca

El servicio de emergencias 1-1-2 de Castilla y León ha recibido una llamada sobre las tres de la madrugada en la que se informaba de que a la altura del kilómetro 252 de la A-62, en Carrascal de Barregas (Salamanca), sentido Portugal, un camión se ha salido de la carretera y ha quedado volcado en medio de la vía férrea.
Posteriormente, han indicado que un tren de mercancías ha colisionado con el camión y ha descarrilado, el conductor del camión se encontraba herido y está inconsciente, mientras que en el tren no hay personas heridas, han relatado los alertantes.
Desde la sala del 1-1-2 se informa a la Guardia Civil de Tráfico de Salamanca, a los Bomberos de la Diputación de Salamanca, al Centro Coordinador de Emergencias, a Adif y a Emergencias Sanitarias -Sacyl-, que han movilizado una UVI móvil.
En el lugar, el personal sanitario ha confirmado el fallecimiento de un varón de 54 años.
