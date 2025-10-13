Suscribete a
Netanyahu y Abás asistirán finalmente a la cumbre de paz en Egipto

Muere el conductor de un camión tras salirse de la vía, volcar y chocar contra un tren de mercancías en Salamanca

El vehículo circulaba por la A-62 a la altura de la localidad de Carrascal de Barregas y la colisión posterior con el ferrocarril no dejó heridos

Muere un corredor de unos 60 años en una prueba deportiva en Salas de los Infantes (Burgos)

El camión accidentado que quedó volcado sobre las vías del tren en
El camión accidentado que quedó volcado sobre las vías del tren en GUARDIA CIVIL
M. A.

M. A.

Valladolid

El conductor de un camión de 54 años ha fallecido en la madrugada de este lunes tras salirse su vehículo de la vía en la A-62 a la altura de Carrascal de Barregas (Salamanca) y quedar volcado sobre una vía férrea ... de la zona. Antes de que pudiera cortarse el tráfico en la línea, un tren de mercancías impactó contra el vehículo siniestrado sin dejar heridos en el convoy.

