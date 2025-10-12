Muere un corredor de unos 60 años en una prueba deportiva en Salas de los Infantes (Burgos)

Un hombre de unos 60 años ha fallecido este domingo mientras participaba en la marcha BTT Demandasaurus celebrada en la localidad burgalesa de Salas de los Infantes.

Hacia las doce de la mañana, una llamada ha alertado a los servicios de ... emergencia 1-1-2 Castilla y León advirtiendo de que un hombre que participaba en la prueba deportiva se encontraba indispuesto y requiere «atención sanitaria urgente», según ha informado los servicios de emergencia.

Desde el 1-1-2 se ha informado a la Guardia Civil (COS) de Burgos y a Emergencias Sanitarias -Sacyl- que ha movilizado un helicóptero medicalizado. El dispositivo preventivo y el personal del helicóptero sanitario han intentado reanimar al varón de 60 años, que finalmente ha fallecido, al parecer, por causas naturales.

