Martínez 'salva' por ahora a Tudanca de los cambios en el PSOE por la crisis del 'micro'

El miércoles, en la Ejecutiva prevista, el PSOE de Castilla y León ejecutará unos cambios que ha precipitado la ya conocida como crisis del 'micro', en la que varios de sus parlamentarios autonómicos fueron pillados en el hemiciclo de las Cortes criticando al nuevo secretario autonómico, Carlos Martínez, y al ministro de Transportes, el vallisoletano Óscar Puente. El propio Martínez confirmaba este sábado en Zamora que el relevo afectará a los dos miembros del Grupo Socialista que se sientan en la Mesa del Parlamento, la zamorana Ana Sánchez –vicepresidenta segunda– y el leonés Diego Moreno –secretario–. Quien, de momento, se libra de la sucesión, según apuntó el dirigente de la formación, es el portavoz, Luis Tudanca, de quien precisamente el soriano ha tomado el relevo al frente del partido este año.

Martínez, en declaraciones recogidas por Ep, confiaba en que ni Sánchez ni Moreno se declaren «en rebeldía» y dimitan de sus cargos en el órgano de gobierno de las Cortes, pues su cambio únicamente puede llegar una vez que ellos mismos dimitan. Lo que no detallaba era quiénes sucederían a los salientes, protagonistas de la polémica conversación a cuatro, en la que también participaron los parlamentarios segovianos José Luis Vázquez y Alicia Palomo, por ahora sentados en la dirección del Grupo Parlamentario. Además, el nuevo dirigente del partido del puño y la rosa también mostraba su esperanza en que el PP facilite el movimiento, pues debe contar con el voto de la Cámara.

Quien, de momento, no se incluye en esos «cambios, relevos y sustituciones» llamados a ejecutarse el miércoles es quien ocupa el primer escaño de la oposición. «Ya acordamos con él que seguiría hasta que quisiera», recalcaba Martínez, para poner en valor que Tudanca realizó un debate «impecable». Precisamente el escenario en el que explotó la crisis del 'micro' durante un receso de la sesión y por lo que el dirigente socialista volvía a lamentarse. Eso sí, reconocía en declaraciones recogidas por Ical: «No voy a ignorar el elefante en la habitación y, por tanto, no voy a esperar». «Estamos en un proceso de sustitución del Grupo Parlamentario», insistía, para señalar que la idea era concluir los relevos una vez finalizado el proceso de renovación de las ejecutivas provinciales.

Precisamente este sábado Carlos Martínez y Ana Sánchez coincidían en el Congreso del PSOE de Zamora –en el que Antidio Fagúndez, sin rival, fue reelegido con el 88,5 por ciento de los votos–, pero ni siquiera se saludaban. El propio líder del partido reconocía por la mañana que «no» había hablado con quien hasta hace poco más de un mes era secretaria de Organización del partido en Castilla y León.