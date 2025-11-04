Mañueco arenga a los cargos del PP para frenar el eco de la salida de Mazón

La decisión del presidente de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, de dejar su Gobierno tuvo ayer eco en Castilla y León, donde los populares se encogen ante cualquier imprevisto que pueda alterar sus planes hacia la cita electoral del mes de marzo. Si en ... la oposición socialista no tardaron en buscar similitudes entre Valencia y Castilla y León por la dana y los fuegos y, por lo tanto, en advertir de que el final del camino de sus presidentes debería ser similar, en las filas del PP trataban de mantener su hoja de ruta y obviar lo sucedido en la citada comunidad del levante español.

El presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, tuvo una comparecencia matinal en la Universidad de León, donde, a preguntas de un periodista, se limitó a mostrar «máximo respeto ante el anuncio que ha hecho mi compañero en Valencia». En cuanto a la apertura de diligencias que la pasada semana acordó la Fiscalía de Castilla y León contra él y su consejero de Medio Ambiente, Juan Carlos Suárez-Quiñones, por su gestión en los fuegos que arrasaron León este verano, Mañueco aseguró tener «absoluta tranquilidad» porque «también en 2022 hubo denuncias de estas características y esperamos que tenga el mismo recorrido», ya que finalmente fueron archivadas.

Por la tarde, el presidente de la Junta y del PP en la Comunidad acudió a Zamora para participar en la Junta Directiva de su partido. Durante su intervención ante decenas de cargos públicos, -entre ellos la vicepresidenta y consejera de Familia, Isabel Blanco, y la titular de Industria, Leticia García-, no hubo referencia alguna al presidente valenciano. Lo que sí hizo fue arengar a los suyos para «reforzar nuestro mensaje, para presumir de gestión». En este sentido, reclamó, como «imprescindible» una «implicación activa». «La labor de cada cargo público, de quienes tenéis responsabilidades en ayuntamientos, diputación, Congreso, Senado, afiliados o interventores es esencial para que el mensaje llegue». Algo que pasa, insistió Mañueco, por «sentir orgullo de lo que hacemos en todo el territorio y que se escuche nuestra voz con nitidez». «Quiero que os mojéis, que os mováis a base de bien. El éxito depende de todos nosotros. No bajéis la guardia», clamó el dirigente popular.

En ello insistió durante una intervención en la que pidió a los presentes «un esfuerzo especial en este final de mandato» para trasladar a los ciudadanos que «hemos hecho una buena gestión, eficaz y útil» y para eso pidió estar «a pie de calle». «Esa es la fuerza que nos ha hecho ganar tantas veces las elecciones en Zamora», añadió, aunque no detalló que se refería a las autonómicas o las generales porque, en el caso de las municipales, en la capital zamorana, hace años que la Alcaldía está en manos de Francisco Guarido, de Izquierda Unida.

Si trasladar el mensaje de la gestión es el primer objetivo que Mañueco planteó a los populares, el segundo pasa por las nueces, o para ser exactos por el lema «menos ruido y más nueces» con el que el PP se ha lanzado a la precampaña electoral. Nueces en forma de proyectos de futuro frente a quienes «hacen de la política un espectáculo permanente de ruido que confunde la verdad y la mentira». «Desde el PP de Castilla y León tenemos la responsabilidad de ofrecer algo distinto. Lo hemos hecho y hay que seguir haciéndolo. Más de nueces quede ruido. Somos de muchas nueces». Y repitió otro de sus lemas con el que concurrirá a las elecciones: «Situar a Castilla y León entre las tres primeras comunidades autónomas». «No es por vanidad, sino por justicia», concluyó.