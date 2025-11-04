Suscribete a
Segunda jornada del juicio al fiscal general del Estado

Mañueco arenga a los cargos del PP para frenar el eco de la salida de Mazón

Pide a los suyos «mojarse a base de bien» para «sentir orgullo de todo lo que hacemos»

Mañueco muestra «máximo respeto ante el anuncio que ha hecho mi compañero de Valencia»

El presidente del Partido Popular de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, clausura la Junta Directiva del PP de Zamora, junto al presidente del partido en la provincia, José María Barrios
El presidente del Partido Popular de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, clausura la Junta Directiva del PP de Zamora, junto al presidente del partido en la provincia, José María Barrios ICAL
Montse Serrador

Montse Serrador

Valladolid

La decisión del presidente de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, de dejar su Gobierno tuvo ayer eco en Castilla y León, donde los populares se encogen ante cualquier imprevisto que pueda alterar sus planes hacia la cita electoral del mes de marzo. Si en ... la oposición socialista no tardaron en buscar similitudes entre Valencia y Castilla y León por la dana y los fuegos y, por lo tanto, en advertir de que el final del camino de sus presidentes debería ser similar, en las filas del PP trataban de mantener su hoja de ruta y obviar lo sucedido en la citada comunidad del levante español.

