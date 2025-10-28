Mañueco activa a los cargos locales de cara al 15M y pide «no bajar la guardia»

Modo electoral activado -si es que en algún momento en los últimos años se ha apagado- y a pleno rendimiento, con la vista puesta, en principio, en el próximo 15 de marzo, tope para agotar la actual legislatura. Será de nuevo, y por segunda ... vez, contienda autonómica, sin ir de la mano de las municipales que históricamente compartían calendario.

De ahí que el presidente de la Junta y del PP de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, tenga claro que el tablero en el que se disputa no sólo es el de la Comunidad en su conjunto, sino que las jugadas en el plano local serán claves, pese a que no estén en disputa las alcaldías. Por ello, este lunes a la Junta Directiva Autonómica fuesen invitados también los diputados provinciales. A ellos, a los «alcaldes y alcaldesas y concejales» instó expresamente, casi nada más empezar su intervención y para cerrarla, a movilizarse.

«Tenéis que lucir y ejercer vuestra fuerza en el territorio, que se escuche nuestra voz con nitidez en todas las casas, plazas, rincones...», reclamó. «Quiero que os mojéis, os mováis a base de bien. Todos sin excepción. El éxito depende de todos nosotros. De vosotros, también», incidió. «No bajéis la guardia», reclamó a más de cuatro meses vista, a la vez que llamó a «sentirnos muy orgullosos de ser del Partido Popular de Castilla y León».

Y para ello «vamos a reforzar nuestro mensaje. Podemos presumir de gestión», defendió. En esa carrera hacia «el éxito de este proyecto», asumió que «es imprescindible vuestra implicación activa». La labor de quienes están tras las siglas populares en la política más próxima, la de lo local, reiteró: «Es vital, esencial», dijo, para llegar «a todos los rincones y personas».

Evaluación

Y como carta de presentación de quien está llamado a encabezar de nuevo el cartel electoral del PP, Mañueco esgrimió que «no sólo presento un proyecto, sino una causa», la de «hacer de Castilla y León una de las tres mejores comunidades para vivir, trabajar y formar una familia». «No porque lo digamos nosotros, sino porque lo haremos posible entre todos», argumentó, a la vez que comprometió presentar en noviembre informes de evaluación para que se «sepa en qué estamos, cómo vamos y que resultados obtenemos», porque «lo que no se mide se pierde».

«Aquí hay rumbo. Juntos podemos llegar más lejos, tanto en la Comunidad como en España», aseguró Mañueco, con la vista en esa «meta común» y ambición «colectiva», convencido de que «nuestra convicción, nuestra unidad y nuestra fe de lo que somos capaces de hacer juntos es nuestra mayor fuerza».

«Los resultados valen más que los discursos», sostuvo. «Porque lo nuestro es cumplir», añadió el barón popular, quien recalcó que Castilla y León copa el pódium en educación, servicios sociales o sanidad.

Un «éxito» en la gestión clave «para el éxito de este proyecto», afirmó el presidente popular. Pero, añadió, «ahora debemos ir mas allá, porque conformarse sería una forma de rendirse. Aquí en Castilla y León nunca nos rendimos», agregó, convencido de que «la historia no la escriben los que gritan más fuerte, ni los que viven de señalar a los demás. La escriben los que hacen lo correcto aunque nadie los aplauda. Los que construyen mientras otros destruyen. Los que creen en su tierra por encima de todo». «Ése ha sido y es nuestro camino», añadió el jefe del Ejecutivo autonómico, quien como en un vídeo de precampaña lanzado desde el PP de Castilla y León reiteró «aquí somos más de nueces que de ruido, somos de muchas nueces».

«No hemos venido a hablar más fuerte, hemos venido a hablar más claro», esgrimió despertando el aplauso de los presentes. «A dignificar lo que significa gobernar, servir a las personas, transformar la realidad y rendir cuentas», enumeró, contraponiendo la acción de la Junta a los «no anuncios de Sánchez».

«Sólo con ambición» se logrará que la Comunidad mantenga el «pulso» y «siga latiendo». «Castilla y León no se levanta desde los despachos, sino desde cada pueblo o ciudad, cada persona que quiere apostar por esta tierra», reiteró, a la vez que comprometió el apoyo «del PP y del Gobierno de Castilla y León» de «estar siempre a su lado».