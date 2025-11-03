Mañueco muestra «máximo respeto ante el anuncio que ha hecho mi compañero de Valencia»

El presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, ha expresado este lunes su «máximo respeto ante el anuncio que ha hecho mi compañero en Valencia», el presidente la Generalitat, Carlos Mazón de apartarse del Gobierno y mantenerse como presidente ... en funciones.

Mañueco se ha pronunciado de esta forma en el Rectorado de la Universidad de León (ULE), donde ha comparecido ante los medios junto a la rectora, Nuria González, tras una reunión mantenida en la que se ha abordado la futura Facultad de Medicina en esta ciudad.

Sobre la manifestación que ha convocado para el próximo 23 de noviembre en la capital leonesa el Movimiento 'Respeto', integrado por PSOE, IU, Sumar, Podemos, CCOO, Stecyl y Cavecal bajo el lema 'Por nuestra tierra, nuestros montes, nuestros pueblos, nuestra gente, por Castilla y León' para exigir responsabilidades a él y al consejero de Medio Ambiente por los incendios del verano, también se ha limitado a mostrar su «absoluto respeto».

En cuanto a la apertura de diligencias que la pasada semana acordó la Fiscalía de Castilla y León contra ambos por su gestión en los fuegos de León ha asegurado tener «absoluta tranquilidad» porque « también en 2022 hubo denuncias de estas características y esperamos que tenga el mismo recorrido», ya que finalmente fueron archivadas.