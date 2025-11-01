Suscribete a
ABC Premium

Las Cortes afrontan dos meses intensos «colgados» de las elecciones autonómicas de marzo

La Junta insiste en su deseo de intentar sacar adelante el proyecto de presupuestos y la ley de atención integral a las víctimas de violencia de género

Mañueco rechaza la oferta del PSOE para negociar los presupuestos en una comisión bilateral

Imagen del hemiciclo en uno de los últimos plenos de las Cortes de Castilla y León
Imagen del hemiciclo en uno de los últimos plenos de las Cortes de Castilla y León ICAL
Montse Serrador

Montse Serrador

Valladolid

Esta funcionalidad es sólo para registrados

No está siendo un año prolífero en proyectos de ley aprobados por las Cortes de Castilla y León (ninguno), aunque tampoco lo fue el anterior, sobre todo después de que el PP se quedase sin la mayoría suficiente tras la salida de Vox del Gobierno ... autonómico. En enero, hacia mediados, se podrá fin a una legislatura agitada, como lo son siempre aquellas en las que el partido en el Gobierno no cuenta con mayoría absoluta, una situación que, en la Comunidad, pasó a ser historia a partir de 2019. Así que con un hemiciclo muy fraccionado, la aprobación de una ley pasa obligatoriamente por negociaciones, que no siempre llegan a buen puerto.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app