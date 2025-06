Hay inquietud en el PSOE de Castilla y León y no es para menos. Los últimos acontecimientos en el seno del partido no son la mejor tarjeta de presentación. Ni lo es la huida hacia adelante de un Pedro Sánchez que se victimiza, se presenta ... como la solución y no asume que fue él y nada más que él quien designó a los dos secretarios de Organización que, presuntamente, han pillado mordidas y han protagonizado un chusco espectáculo del que difícilmente se puede salir si sobrevive quien los eligió y les dio el poder que tan mal han ejercido. Hay responsabilidad 'in eligendo' e 'in vigilando'. Sánchez no lo asume y acabará por arrastrar al partido a un fondo del que costará salir.

En muchas provincias de Castilla y León saben bien de los manejos de Cerdán. El alcalde de León lo ha verbalizado con claridad y, tanto Tudanca como Ana Sánchez, han escrito en redes que lo que parece es, sufridores de los dictados de Ferraz para apartarles ante los deseos del jefe. Difícil posición ahora para los secretarios de León y Ávila, próximos a Cerdán, porque parece que todo lo que huela a él será eliminado de la primera línea, como si por esa tirita se fueran a redimir todos los demandantes de la última década. Y lo que queda por salir. Daniel De la Rosa ha reconocido lo difícil que se le pone al PSOE regional en las próximas elecciones, pues serán los primeros que pasen por las urnas tras el escándalo. A Sánchez le dan igual las territoriales y no le importa que sean ellas quienes paguen la factura de su cesarismo con tal de mantenerse un par de años más en el poder, creyendo que tal factura será buena si es capaz de replicar una mayoría de minorías que le permitan seguir su hoja de ruta, que solo es su resistencia y con ella su supervivencia, al precio que sea. Noticia Relacionada Sostenella y no enmendalla Luis Jaramillo Habrá que estar muy pendientes de los acontecimientos de las próximas semanas y esperar a conocer si hay más basura en el cajón. Mientras unos trabajan y defienden un fortín en el que creen, el jefe lo utiliza todo para mantenerse en poder y hace reo a un partido centenario que el día que pierda el poder va a pasar por un desierto que costará mucho tiempo sortear. Como muy tarde, en marzo del año que viene podemos empezar a verlo.

