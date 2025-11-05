Cuando todo parecía indicar que Castilla y León sería la primera en votar en el nuevo ciclo electoral, la actualidad se desboca y sabemos que Extremadura va por delante, el 21 de diciembre, veremos a ver que pasa en Valencia tras el terremoto político de ... las últimas horas y sin olvidar que hay que mirar a Aragón, que todavía no sabe qué pasará con sus presupuestos. Lo cierto es que la vida política está muy agitada y el ciclo electoral está ya aquí y lo comprobamos además en la frenética actividad de ministros en Castilla y León, que es la comunidad en la que el PSOE tiene más expectativas, y donde debe hacer un trabajo importante para dar a conocer a Carlos Martínez entre la población.

No se puede decir que Martínez haya empezado a poner en valor su candidatura de la mejor forma, sus primeros pasos no dejan de ser sorprendentes. Ya ha tenido que pedir dos veces disculpas y la última, la de León, ha sido por un error político de grandes proporciones. Cualquiera que siga la vida política de Castilla y León sabe de la importancia que tiene el reconocimiento identitario de León y hacer bromas con ello, aunque no hayan sido mal intencionadas, es un error de bulto. Mucho más si además el partido en aquella provincia tiene un ala leonesista de tanto peso como la que abandera el alcalde de León, José Antonio Díez. Las divisiones internas en los partidos son muy malas desde el punto de vista electoral y el socialismo en León está dividido. Buscar soluciones a estos problemas es el trabajo que Martínez y su equipo deberían realizar y no las ocurrencias de jugar con un lenguaje que luego se vuelve contra él.

Tampoco se puede olvidar la propuesta del soriano para que PP y PSOE intenten pactar los presupuestos al margen del resto de los grupos del arco parlamentario regional. La propuesta es de una torpeza manifiesta, pero es que además es infantil pensar que el PP iba a caer en semejante trampa. De ahí que Mañueco ya haya dado orden de hablar con todos. Me parece muy difícil que a estas alturas y con la que está cayendo, pueda haber acuerdo para los presupuestos, pero si se intenta es hablando con todos y no en un pasteleo bilateral a nadie gusta. Martínez se juega mucho y no parece que haya encontrado todavía el camino.