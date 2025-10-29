Suscribete a
punto de vista

In memoriam

«Tu querías que esa vida siguiera, que miráramos al frente, me lo dijiste hace unos días con la voz rota»

Puro tactismo

La pobreza no es culpa de los pobres

In memoriam
heras
Luis Jaramillo

Luis Jaramillo

Escribo estas líneas desde la misma tierra que visitaste poco antes de tu marcha definitiva. Entre los ocres maravillosos de variados árboles que junto a los cipreses pueblan estas colinas, me entero de tu fallecimiento. Me sorprende la rapidez con que ha pasado, el misterio de la muerte, ese al que todos nos enfrentamos y que somos incapaces de comprender. Está ahí, nos acompaña siempre, pero cuando nos afecta directamente resulta casi imposible aceptar, más aún si se produce en la flor de la vida, en plena actividad y de forma inesperada.

