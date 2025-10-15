Cumple la Junta de Castilla y León con el precepto estatutario de presentar presupuestos para el año siguiente antes del 15 de octubre y lo hace en un momento clave, ya que estamos a las puertas de año electoral y en un momento político en ... el que se pone a prueba quien cumple o no el mandato de presentar cuentas, cuando el Gobierno Central, que afirma que lo hará, ya va con retraso.

Las grandes cifras nos hablan de un presupuesto expansivo, de más de quince mil millones de euros, con un crecimiento del 2,2 del PIB y una tasa de paro del 8%, cifras que parecen realistas y no un canto de sirena. Apuestan por el diálogo social y con unos beneficios fiscales que están fuera de toda duda y que la oposición va a tener muy difícil rechazar. Lo que sucede es que no es el momento mejor para el entendimiento. Si no lo ha habido a lo largo y ancho de la legislatura, menos probable es que lo haya a cinco meses vista de unos comicios que serán a cara de perro y donde cada fuerza política tratará de marcar su territorio para hacer la llamada a su electorado.

Acierta Mañueco al remitir presupuestos al parlamento aunque sepa que va a ser imposible el entendimiento con los grupos políticos, al menos con los mayoritarios y los mas de izquierdas, porque nada se va a facilitar a estas alturas. Pero lo cierto es que con este proyecto de ley ya pone sobre la mesa una hoja de ruta de cara a la propuesta del PP de cara a las próximas elecciones, al tiempo que manda una señal de cumplimiento de la norma y de tener un programa para Castilla y León.

El trámite parlamentario, a expensas de lo que de verdad suceda, nos lo podemos todos imaginar, pero puede dar pie a que los consejeros puedan exponer en comisión el detalle de las cuentas y sobre ellas se debata. Y es que la Ley de presupuestos es la más importante del año, en la que se dibujan las propuestas y las intenciones y sin ella se puede pasar un año, pero no mucho más, porque encorseta la gestión e impide atender prioridades que en no pocas ocasiones no pueden esperar. Mañueco se separa de Sánchez en la creencia de que se puede gobernar sin cuentas y eso es un punto favorable para él.