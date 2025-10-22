Suscribete a
Sesión de control al Gobierno en el Congreso
Puro tactismo

La tramitación presupuestaria está en el aire y uno tiene la impresión de que, en el fondo, casi nadie quiere que se haga

La Ley más importante

Incertidumbres

R. ORTEGA
Luis Jaramillo

Luis Jaramillo

Era un hecho que la tramitación de los Presupuestos de Castilla y León para 2026 iba a tener toda una carrera de obstáculos. El hecho de que haya elecciones el próximo año y que en la comunidad se presentaran los presupuestos cuando nada hay claro ... en la vida nacional, no permite aventurar que las cuentas de aquí lleguen a buen puerto.

