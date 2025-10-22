Era un hecho que la tramitación de los Presupuestos de Castilla y León para 2026 iba a tener toda una carrera de obstáculos. El hecho de que haya elecciones el próximo año y que en la comunidad se presentaran los presupuestos cuando nada hay claro ... en la vida nacional, no permite aventurar que las cuentas de aquí lleguen a buen puerto.

La Mesa de las Cortes acordó ayer devolver el proyecto a la Junta para que lo vuelva a registrar cuando esté aprobado el techo de gasto lo que, si no pasa nada extraño, sucederá esta mañana. Me cuesta mucho creer que la Junta no era consciente de esta situación, por lo que en la presentación realizada el pasado día 15, ya se contaba con esto. Pero donde advierto un escollo importante es en la incorporación al proyecto de la sección 20, la referente a las cuentas de las Cortes y las instituciones propias, porque aquí han de ponerse de acuerdo los grupos en la Mesa de la Cámara y eso no parece fácil. Es más, las cuentas estaban hechas y ya fueron rechazadas por la mesa precisamente el pasado día 15 de octubre y, según la Letrada Mayor de las Cortes, sin esta incorporación no pueden ser registrados los presupuestos.

Carlos Martínez ya avanzó que el PSOE permitiría que el Gobierno saque adelante el techo de gasto, pero no va a pasar lo mismo con los presupuestos. Ahí el debate, si es que se llega a celebrar, será a cara de perro porque todos saben que este trámite se convertirá en un escaparate de primer nivel en la precampaña electoral en la que ya estamos inmersos. Todos los grupos van a marcar sus diferencias, su lejanía de los más próximos, su perfil propio. Al tiempo, coordinarán posiciones con la línea oficial de sus partidos nacionales porque en este momento hay mucho en juego, máxime cuando se advierte que a pesar de la férrea resistencia que demuestra Pedro Sánchez, la inestabilidad política es total y cualquier movimiento puede hacer que se precipite una convocatoria electoral nacional que en este momento parece que se ha enfriado. Hay mucho en juego en las investigaciones abiertas, a las que todos vigilan y que condicionan las estrategias a seguir.

De momento en Castilla y León la tramitación presupuestaria está en el aire y uno tiene la impresión de que, en el fondo, casi nadie quiere que se haga.