La Junta da por controlado el incendio forestal iniciado el domingo en Molinaseca (León)

La Junta de Castilla y León ha rebajado en la tarde de este martes a nivel cero del Índice de Gravedad Potencial (IGR) el incendio forestal iniciado el domingo en la localidad leonesa de Molinaseca, en la comarca del Bierzo.

El fuego comenzó sobre las 16 horas del domingo y alcanzó el nivel 2 menos de una hora después debido a la existencia de situaciones que podrían comportar grave riesgo para la población y bienes de naturaleza no forestal, lo que obligó a desalojar las localidades de Molinaseca y Lombillo de los Barrios.

En el lugar están desplazados en estos momentos cuatro agentes medioambientales, dos cuadrillas terrestres y una helitransportada, una autobomba, y una dotación perteneciente a otra administración.

El Seprona Guardia Civil de León, en colaboración con agentes Medioambientales de la Junta de Castilla y León, detuvo el lunes a un hombre de 75 años de edad como presunto autor del incendio, que podría tener su origen en una hoguera efectuada para cocinar.

Una vez identificado plenamente el presunto responsable del incendio y recabadas las pruebas incriminatorias de su origen, el Seprona instruyó las correspondientes diligencias penales para su remisión al Juzgado de Instrucción de Guardia de Ponferrada (León), así como a la Fiscalía de Medio Ambiente y Urbanismo del Área de Ponferrada.