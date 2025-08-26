Santonja afronta la reconstrucción de Las Médulas «sin lamentos ni reproches»

Gonzalo Santonja y Mar Sancho asisten a la reunión del patronato de la Fundación Las Médulas, en Carucedo (León)

El consejero de Cultura, Turismo y Deporte y presidente de la Fundación Las Médulas, Gonzalo Santonja, afirmó este lunes que la Junta afronta la recuperación del paraje Patrimonio de la Humanidad, tras el incendio forestal declarado en Yeres, «sin lamentos ni reproches», y defendió que el trabajo conjunto de todas las instituciones será «clave» para garantizar la conservación del bien y fortalecer la resiliencia del territorio.

Santonja presidió en la Casa del Parque de Carucedo la reunión extraordinaria del patronato de la Fundación Las Médulas, centrada en abordar la situación de emergencia provocada por las llamas, que han afectado gravemente a los municipios de Borrenes, Carucedo y Puente de Domingo Flórez.

En este marco, el consejero, que estuvo acompañado por la viceconsejera de Acción Cultural, Mar Sancho, insistió en que, ante un «desastre» de estas características, solo cabe «levantarse frente a la adversidad con compromiso y trabajo» y remarcó que la Consejería no va a «arrojar ni una astilla al fuego de la gresca política».

«La unidad institucional será clave para fortalecer la resiliencia del territorio y acelerar su recuperación», aseveró y remarcó que desde su consejería «no vamos a entrar en la gresca política», y se está trabajando «mano a mano» con el Gobierno central. «Lo primero es apagar los fuegos, luego la limpieza. No se va a escatimar ningún recurso. Somos conscientes de lo que es un Patrimonio de la Humanidad, pero la cuestión no es correr, es ser eficaces», añadió.

En su intervención, Santonja señaló que el plan de actuación de la Junta se articula en tres ejes: la recuperación de las zonas forestales y limpieza de áreas quemadas, en coordinación con la Consejería de Medio Ambiente; la restauración de sendas y señalización, que asumirá directamente Cultura; y la reconstrucción de las infraestructuras culturales dañadas, entre ellas el aula arqueológica, el mirador de Orellán, la pasarela de Valiñas o el edificio de acceso a la galería de La Cuevona. En este sentido, anunció que el aula arqueológica será objeto de un proyecto «completamente nuevo y ambicioso», tras haber quedado destruida por las llamas, y que está prevista una reunión con Sociedad Pública de Infraestructuras y Medio Ambiente (Somacyl) para coordinar actuaciones, informa EP.

Con la Unesco

Asimismo, Santonja informó de que desde el inicio de la crisis se mantiene contacto con Icomos España, el Ministerio de Cultura y la Unesco, así como con el Consejo Superior de Investigaciones Científicas (Csic) y aclaró que «no hay ningún informe oficial emitido todavía; lo que ha circulado es un artículo de opinión, muy respetable, pero no un documento del CSIC», en referencia a que se podría replantear la declaración de las Médulas como Patrimonio de la Humanidad.

Asimismo, recordó que se ha convocado al Grupo Autónomo de Expertos, con especialistas de «reconocido prestigio internacional», coordinado desde Presidencia de la Junta y en el que participarán todas las consejerías implicadas, el Consejo Comarcal del Bierzo, la Universidad de León y entidades asesoras pertinentes, para diseñar un plan de recuperación post-desastre .

El objetivo final, concluyó Santonja, es «no solo restaurar lo perdido, sino construir un relato renovado que convierta a Las Médulas en un ejemplo internacional de regeneración patrimonial, cohesión territorial y dinamización económica desde el patrimonio cultural».