La Junta acusa a Puente de usar los fuegos para «atacar a Castilla y León»

El portavoz de la Junta, Carlos Fernández Carriedo, tras el Consejo de Gobierno
El portavoz de la Junta, Carlos Fernández Carriedo, tras el Consejo de Gobierno
Montse Serrador

Montse Serrador

Valladolid

«Otra vez el Gobierno vuelve a atacar a Castilla y León». Esta es la conclusión a la que ha llegado este jueves el portavoz de la Junta y consejero de Economía y Hacienda, Carlos Fernández Carriedo, ante el anuncio del ministro de Transportes, ... Óscar Puente, de reclamar a Castilla y León y Galicia por los daños derivados de la suspensión del AVE entre Madrid y el noroeste peninsular por los incendios forestales. El ministro vallisoletano estima que el cierre de la vía tuvo un coste de tres millones de euros, por lo que plantea presentar una reclamación de responsabilidad patrimonial a las dos autonomías a las que acusa de «no dimensionar los servicios de prevención de incendios». El anuncio de Puente, que realizó el Congreso de los Diputados, ha sido calificado por Carriedo de «claramente partidista e ideológico» y lo ha argumentado en que los incendios de este verano han provocado que se corte la línea ferroviaria en otros puntos de España, como Ciudad Real y Guadalajara y, sin embargo, «no se ha dicho nada de Castilla-La Mancha». Tampoco ha hablado el ministro, ha añadido el portavoz de la Junta, cuando el pasado año los incendios de Tarragona obligaron a suspender 29 servicios ferroviarios. Por ello, ha insistido, «es una declaración partidista contra Castilla y León y Galicia donde prima el interés de su partido y no el de los ciudadanos».

