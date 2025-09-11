La Junta acusa a Puente de usar los fuegos para «atacar a Castilla y León»

«Otra vez el Gobierno vuelve a atacar a Castilla y León». Esta es la conclusión a la que ha llegado este jueves el portavoz de la Junta y consejero de Economía y Hacienda, Carlos Fernández Carriedo, ante el anuncio del ministro de Transportes, ... Óscar Puente, de reclamar a Castilla y León y Galicia por los daños derivados de la suspensión del AVE entre Madrid y el noroeste peninsular por los incendios forestales. El ministro vallisoletano estima que el cierre de la vía tuvo un coste de tres millones de euros, por lo que plantea presentar una reclamación de responsabilidad patrimonial a las dos autonomías a las que acusa de «no dimensionar los servicios de prevención de incendios». El anuncio de Puente, que realizó el Congreso de los Diputados, ha sido calificado por Carriedo de «claramente partidista e ideológico» y lo ha argumentado en que los incendios de este verano han provocado que se corte la línea ferroviaria en otros puntos de España, como Ciudad Real y Guadalajara y, sin embargo, «no se ha dicho nada de Castilla-La Mancha». Tampoco ha hablado el ministro, ha añadido el portavoz de la Junta, cuando el pasado año los incendios de Tarragona obligaron a suspender 29 servicios ferroviarios. Por ello, ha insistido, «es una declaración partidista contra Castilla y León y Galicia donde prima el interés de su partido y no el de los ciudadanos».

«Puente pretende hacer caja con la desgracia que hemos padecido», ha criticado Fernández Carriedo, una apreciación que también hizo el propio presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, quien durante una entrevista en Trece TV ha señalado que Puente, «intenta hacer caja y nos amenaza con millonarias demandas. Si continúa por esta línea, nos veremos en los tribunales de justicia». «Nosotros defenderemos los intereses de la Comunidad. Ya hemos ganado en muchas ocasiones y esperamos ganar», ha rematado el consejero ante la reclamación millonaria con la que amenaza el titular de Transportes.

Un anuncio que ha contrapuesto a la actuación de la Junta. «Hay dos formas de abordar el problema: la nuestra, mediante ayudas a los afectados por los incendios y la de Puente, que hace caja con esta desgracia». Y eso que, según ha dicho Carriedo «lo que esperábamos es que llegasen ayudas, pero lo que pretenden es hacer caja con la desgracia que hemos padecido». «El Gobierno de Sánchez esta centrado en atacar a la gente de esta tierra en lugar de ayudar», ha zanjado.

Declaraciones que el portavoz del Gobierno autonómico ha realizado tras el Consejo de Gobierno de este jueves y en la semana en la que las Cortes de Castilla y León reprobaron al consejero de Medio Ambiente, Juan Carlos Suárez-Quiñones, y le sometieron a una batería de preguntas en la sesión de control. Hechos que el portavoz de la Junta no ha querido entrar a valorar más allá de ratificar que el citado consejero tiene «el apoyo» del presidente, como dijo en el Parlamento, aunque ha lamentado lo sucedido porque «es mejor un clima de consenso y que se hubiera alejado de la batalla partidista». «Nosotros nos centramos en solucionar los problemas de la gente y buscar la unidad de acción», ha manifestado.

Sobre la comparecencia de Suárez-Quiñones para informar de la campaña de incendios, como se ha hecho otros años, ha asegurado que «se darán explicaciones cuantas veces sea necesario y requerido y el consejero pedirá su comparecencia cuando haya datos y podamos dar por concluida la campaña». Ha recordado que fue el propio Mañueco el que el 29 de agosto dio las oportunas explicaciones, «cuando muchos lugares de la Comunidad estaban en fiestas, pero lo hizo, al contrario de lo que ha sucedido en el Congreso», recordando así que, precisamente este jueves se suspendió el pleno a petición de los parlamentarios de Junts para que pudieran acudir a la Diada de Cataluña.

Minimizar daños

La vicepresidenta de la Junta de Castilla y León y consejera de Familia e Igualdad, Isabel Blanco, ha continuado este jueves con su periplo por las zonas afectadas por los incendios forestales. En esta ocasión ha acudido al Ayuntamiento de Uña de Quintana (Zamora), donde se ha reunido con los alcaldes de municipios afectados por el incendio de Molezuelas de la Carballeda (Zamora), concretamente, además de Uña de Quintana, Alcubilla, Ayoó de Vidriales, El Cubo de Benavente, Fuente Encalada, Molezuelas de La Carballeda, Santibáñez de Vidriales y Villageriz, para informarles sobre las ayudas puestas en marcha por la Junta de Castilla y León.

Tras la reunión, ha recalcado que el objetivo de las acciones emprendidas por la Administración autonómicas «no es evitar incendios, sino paliar las circunstancias y minimizar los daños que se pudieran producir con los incendios en un futuro», informa Ical. «No los podemos evitar, máxime, cuando se han dado situaciones como las de este verano, de una ola de calor tan pronunciada, vientos de 60 u 80 kilómetros hora, la simultaneidad de tantos incendios, Castilla y León, Asturias, Galicia, Extremadura y Portugal», ha apuntado. «Esa es la línea en la que vamos a seguir trabajando, pero es pronto. El presidente inicia también una ronda de reuniones y hay que seguir avanzando y trabajando», ha subrayado.

La vicepresidenta ha anunciado que cuando se acaben todas esas rondas, se evaluarán las peticiones que nos han hecho sobre desbroces, peticiones de balsas de agua, mejorar las ordenanzas, ayudarles con las ordenanzas municipales para que puedan obligar a limpiar solares en cascos urbanos, ha enumerado.