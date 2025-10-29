Suscribete a
José Antonio Diez vuelve a retar a la dirección del PSCL con su leonesismo

Nuria Rubio pide «calma» al regidor tras sus críticas a Carlos Martínez

Carlos Martínez pide aunar una «identidad colectiva»

El alcalde de León presidió ayer el acto oficial con motivo de la festividad de San Marcelo, patrón de la Policía Local
El alcalde de León presidió ayer el acto oficial con motivo de la festividad de San Marcelo, patrón de la Policía Local ICAL
Montse Serrador

Valladolid

Están muy alterados los ánimos en el PSOE de Castilla y León o, más concretamente, en la parte leonesa de la organización. La 'Y' que une a Castilla con León en su denominación oficial como comunidad es, en esta ocasión, la causa, que podría ser ... hasta un tanto frívola si no fuera porque significa, precisamente, el reconocimiento de una autonomía a partir de dos regiones, tal y como recoge el propio Estatuto. Así que los leonesistas no perdonan que la conjunción no se pronuncie adecuadamente. Y entre quienes no lo soportan, hay socialistas y a ellos se dirigió Carlos Martínez el pasado sábado, en su lanzamiento, precisamente en León, como candidato a la Junta en las elecciones de marzo de 2026.

