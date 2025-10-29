José Antonio Diez vuelve a retar a la dirección del PSCL con su leonesismo

Están muy alterados los ánimos en el PSOE de Castilla y León o, más concretamente, en la parte leonesa de la organización. La 'Y' que une a Castilla con León en su denominación oficial como comunidad es, en esta ocasión, la causa, que podría ser ... hasta un tanto frívola si no fuera porque significa, precisamente, el reconocimiento de una autonomía a partir de dos regiones, tal y como recoge el propio Estatuto. Así que los leonesistas no perdonan que la conjunción no se pronuncie adecuadamente. Y entre quienes no lo soportan, hay socialistas y a ellos se dirigió Carlos Martínez el pasado sábado, en su lanzamiento, precisamente en León, como candidato a la Junta en las elecciones de marzo de 2026.

En presencia del secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, el dirigente autonómico hizo unas afirmaciones que, lejos de justificar su fallo, lo empeoraron: «Me critican porque digo 'CastillaLeón' seguido. Habrá que decir Castilla y León y Soria y Burgos y Valladolid y Segovia». La respuesta fue inmediata por parte de su compañero de partido, el alcalde de la capital leonesa, José Antonio Diez, quien consideró esas afirmaciones, una «burla» y «un desprecio» al municipio.

Ayer fue otra leonesa, la vicesecretaria del PSCL, Nuria Rubio, la que intentó apaciguar las aguas, aunque estuvo lejos de conseguirlo. Para ello, hizo un llamamiento a la «calma» al asegurar que «no ha habido ninguna intención de mofa o burla». Lo dijo durante una comparecencia en la sede autonómica del PSOE en Valladolid, en la que invitó a analizar todas las intervenciones de Carlos Martínez, tanto públicas como en el seno del partido, hablando de la provincia de León o la Región Leonesa. A su juicio, el también alcalde de Soria «siempre ha dejado claro» su «respeto» hacia las «dos regiones» que componen la Comunidad, así como su apuesta por que se compense al territorio que ha crecido «más despacio», informa Ical.

«Yo llamo a la calma» ante las críticas originadas, en su opinión, por la difusión de una parte «recortada» de la intervención de Carlos Martínez, si bien señaló que el propio secretario general dará explicaciones cuando tenga la oportunidad, porque ahora tiene «agenda internacional».

Además, la vicesecretaria general del PSCL expresó un «respeto absoluto» por las personas que defienden la autonomía de León, así como por las que como ella apuestan por la continuidad de León en la Comunidad y un cambio de gobierno en Castilla y León, tras casi 40 años de gestión del PP. Concluyó reconociendo que «particularmente» no le habían sorprendido las palabras de José Antonio Diez, ya que consideró que «últimamente» no parece estar «muy acorde» con la posición del PSOE. «Le animo a que abandone esa senda y se centre en su gestión como alcalde», añadió.

El aludido no tardó en responder: «Entiendo que la señora Rubio esté cómoda donde está, pero tiene que entender que hay decenas de miles de leoneses, decenas de representantes en los distintos municipios y muchísimos militantes del Partido Socialista que han manifestado estar menos cómodos que la señora Rubio en las Cortes de Castilla y León». Tras estas elocuentes palabras, el alcalde de León insistió en que no va a permitir «bajo ningún concepto que no se respete el derecho y deseo a la autonomía leonesa, ya que una cosa es que no se comparta y otra que no se respete».

Añadió que durante la intervención de Carlos Martínez en León «se dijo lo que se dijo» y lamentó que ese «es un sentir que tiene una parte importante de la Ejecutiva o del nivel autonómico del PSOE», quienes «no quieren, como mínimo, entender nuestra realidad, nuestro derecho y nuestro deseo». «Las faltas de respeto que se le hacen al alcalde de León se hacen a todos los ciudadanos», clamó, para concluir que «llevan bastante tiempo diciendo que trabajan mucho por León, pero la verdad es que todavía no se ha visto nada», en referencia al PSCL.