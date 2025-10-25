Suscribete a
ABC Premium

Carlos Martínez apela a la unidad del PSCL en unas jornadas marcadas por las ausencias

«Vamos a ejercer de gobierno aun estando en la oposición», defiende su secretario general

El alcalde socialista de León, tras no ser invitado por su partido a la convención: «Voy a estar donde tengo que estar»

Nuria Rubio, Carlos Martínez, Adrián Barbón y Patxi López, en León
Nuria Rubio, Carlos Martínez, Adrián Barbón y Patxi López, en León ICAL

D. C. L.

León

Algo así como la 'confirmación' de Carlos Martínez como candidato del PSOE de Castilla y León a las próximas elecciones autonómicas -que se celebrarán el 15 de marzo de 2026 a más tardar- y con el secretario general del partido, Pedro Sánchez, como padrino. ... Es lo que celebran durante este fin de semana los socialistas en León, en unas jornadas que bajo el título 'Atrévete a construir el futuro' tienen como protagonistas tanto a esa próxima cita con las urnas como a quien se estrenará como cabeza de cartel.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app