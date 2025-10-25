Carlos Martínez apela a la unidad del PSCL en unas jornadas marcadas por las ausencias

Algo así como la 'confirmación' de Carlos Martínez como candidato del PSOE de Castilla y León a las próximas elecciones autonómicas -que se celebrarán el 15 de marzo de 2026 a más tardar- y con el secretario general del partido, Pedro Sánchez, como padrino. ... Es lo que celebran durante este fin de semana los socialistas en León, en unas jornadas que bajo el título 'Atrévete a construir el futuro' tienen como protagonistas tanto a esa próxima cita con las urnas como a quien se estrenará como cabeza de cartel.

No obstante también otros nombres acapararon protagonismo, pero por no figurar en los títulos de crédito. Llamativa la ausencia en el cartel de la siempre díscola voz del alcalde de la capital del Bernesga, el también socialista José Antonio Díez, por más que además fuera el anfitrión ausente por celebrarse el foro en la ciudad que dirige quien tiene una guerra abierta con el líder de su formación, Javier Alfonso Cendón. Él sí tuvo ayer voz en la inauguración de la cita, en la que entre las presencias llamaron también la atención las ausencias. Con varios ministros en el cartel, los que no 'salen' son los dos de Castilla y León, ambos de Valladolid: Óscar Puente (Transportes) y Ana Redondo (Igualdad).

«Se organizan una jornadas en función de una temática y se toca a los compañeros sin hacer una convocatoria expresa y individualizada», justificaba Martínez la víspera del cónclave. Y ayer, llamada a la unidad a todos los socialistas, a la vez que propuso mirar «al horizonte para alcanzar los grandes retos que tenemos». Hacerlo, añadió en declaraciones recogidas por Ical, trabajando «desde cerquita, desde el terruño», pisando suelo de los 2.248 municipios de la Comunidad. «Con esa mirada de horizonte y con este trabajo en lo corto, somos absolutamente imparables», sentenció.

Además, el también alcalde de Soria volvió a «reiterar nuestra mano tendida al trabajo, a la responsabilidad» para, «de forma seria y rigurosa, constituir una mesa de trabajo y fijar unos planteamientos claros y una estrategia» de ordenación del territorio, planificación de los servicios o la movilidad, así como los presupuestos o un acuerdo para que tras las próximas elecciones gobierne la lista más votada. «Hablo que vamos a ejercer de gobierno aun estando en oposición», sostuvo Martínez.