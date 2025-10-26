Suscribete a
ABC Premium
Especial dana
Cien metros para recordar un horror de barro y muerte

Sánchez lanza a Martínez como candidato del PSOE para ser el «alcalde y presidente» de Castilla y León

El secretario autonómico de los socialistas y candidato a la Junta a llama a «atreverse al cambio a partir del 15 de marzo»

Carlos Martínez apela a la unidad del PSCL en unas jornadas marcadas por las ausencias

Carlos Martínez y Pedro Sánchez, en el acto del PSOE este domingo en León
Carlos Martínez y Pedro Sánchez, en el acto del PSOE este domingo en León ICAL

D. C. L.

A ritmo a todo volumen de 'Agradecido', de Rosendo, Pedro Sánchez entraba en el Palacio de Exposiciones de León para dar la 'bendición' a Carlos Martínez como candidato del PSOE en el «sprint final» hacia las elecciones autonómicas en Castilla y León. El ... 15 de marzo de 2026, como fecha marcada en el calendario, tal y como asumía este domingo el también secretario general del partido en la Comunidad, por más que el día anterior volviese a reclamar un adelanto.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app