Sánchez lanza a Martínez como candidato del PSOE para ser el «alcalde y presidente» de Castilla y León

A ritmo a todo volumen de 'Agradecido', de Rosendo, Pedro Sánchez entraba en el Palacio de Exposiciones de León para dar la 'bendición' a Carlos Martínez como candidato del PSOE en el «sprint final» hacia las elecciones autonómicas en Castilla y León. El ... 15 de marzo de 2026, como fecha marcada en el calendario, tal y como asumía este domingo el también secretario general del partido en la Comunidad, por más que el día anterior volviese a reclamar un adelanto.

«Carlos va a ser alcalde y presidente de la Junta de Castilla y León», defendía Sánchez casi nada más subirse al escenario para clausurar las dos jornadas de trabajo de los socialistas, con la vista puesta en los próximos comicios, en los que el regidor de Soria se estrenará como cabeza de cartel. Lo hará, recalcaba, con un objetivo clave: «Dar un vuelco a 38 años de desidia y parálisis» del Partido Popular -al frente del Gobierno del gobierno autonómico todo este tiempo-, objetivo contra el que dirigía las críticas nada más tomar la palabra.

«Hay que atreverse al cambio y nos vamos a atrever a partir del 15 de marzo», llamaba Martínez, convencido de que hay «muchas razones» para lograrlo, «fundamentalmente por la gente, que no merece un gobierno que les olvida, abandona».

Y un referente a seguir en el camino hacia las urnas, Pedro Sánchez, a quien recibían entre aplausos, besos y selfies y continuas loas entre quienes tomaban la palabra, desde el secretario provincial del PSOE de León, Javier Alfonso Cendón, a la vicesecretaria de la formación a nivel autonómico, la también leonesa Nuria Rubio.

«El sueño que un alcalde como yo tiene es que por qué no vamos a poder escalarlas de lo municipal a lo nacional y buscando ese cortocircuito que durante estos últimos 38 años ha tenido esta comunidad», defendía Martínez, ensalzando la labor de Sánchez desde La Moncloa como referente.

Y el presidente del Gobierno respondía con su respaldo al soriano en su nueva etapa en su carrera política. «La única alternativa que puede provocar el cambio en Castilla y León es el Partido Socialista con Carlos Martínez a la cabeza, ya que todo lo demás será continuidad, parálisis y decadencia», recalcaba el también secretario general del PSOE, quien incidía en aseverar que PP y Vox «son dos siglas diferentes pero que representan el mismo proyecto de parálisis e involución». Así que, añadía, el «único camino para que Castilla y León avance es apoyar a Carlos Martínez, que ya cuenta con un proyecto y un equipo para llegar a la Presidencia de la Junta».