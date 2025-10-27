Carlos Martínez pide aunar una «identidad colectiva» para «cortocircuitar 38 años del PP»

En León, una plaza tan histórica -por los resultados que tradicionalmente han acompañado el PSOE- como estratégica -los rescoldos de los devastadores incendios del pasado verano todavía humean y de avivar la llama de los efectos se encargaron todos los que tomaron la palabra-, ... los socialistas dieron este domingo el pistoletazo de salida para el «sprint final» en la carrera hacia las urnas.

La meta: el 15 de marzo, la fecha oficiosa en la que se celebrarán las próximas elecciones autonómicas y que hasta el candidato de la formación del puño y la rosa, Carlos Martínez, señaló expresamente en el calendario, por más que un día sí y otro no, reclame el adelanto en la llamada a las urnas. Y lo hicieron con Pedro Sánchez como padrino de la 'bendición' del también alcalde de Soria como candidato en su debut como cabeza de cartel de la formación en un territorio que se les lleva resistiendo casi cuatro decenios.

De hecho, con Sánchez como espejo en el que mirarse y la vista atrás a esos «38 años» de gobierno del PP -y, por tanto, de los socialistas en la oposición- se conjuraron para intentar dar la vuelta los resultados. «Por eso, para quien quiera cambio, hay que apoyar a Carlos Martínez y al PSOE en las próximas elecciones.

Todo lo demás será continuidad, parálisis y decadencia», arengó Sánchez, convencido de que «cualquier persona sabe que hay que cambiar a Mañueco», en referencia al presidente de la Junta, el popular Alfonso Fernández Mañueco, y ante el «claro que sí» jaleado por el auditorio ante la pregunta de si debe haber variación al frente del Gobierno autonómico. Y para esa permuta, incidió, «sólo hay una alternativa de avance, el PSOE y Carlos Martínez», pues pese a que PP y Vox son «dos siglas diferentes, representan el mismo proyecto de parálisis e involución».

Apoyo expreso a Martínez, «el próximo presidente» de la Junta, sostuvo casi nada más plantarse ante el micrófono para clausurar las jornadas 'Atrévete a construir futuro en Castilla y León' que durante dos días han armado el proyecto del PSCL de cara a la que se vislumbra como primera meta en su carrera electoral: las elecciones autonómicas.

«Muchas razones»

Y en algo así como un juego de palabras con alusión a lo que Carlos Martínez es ahora -regidor de Soria- y lo que quiere ser y se ha convertido en lema de su precampaña a más de cuatro meses vista de abrir los colegios electorales - 'alcalde de Castilla y León'-, Sánchez se mostró convencido de que «Carlos va a ser alcalde y presidente de la Junta de Castilla y León».

El objetivo clave marcado también por Martínez. «Dar un vuelco a 38 años de desidia y parálisis» del Partido Popular, dijo ante tres de los nombres que le sucedieron en el cargo: Demetrio Madrid, primer y único presidente de la Junta bajo las siglas socialistas; el leonés Ángel Villalba y Luis Tudanca, quien en 2019 ganó, pero no llegó a gobernar tras el acuerdo de PP y Ciudadanos.

Y fue contra los populares precisamente contra los que todos los oradores cargaron las críticas nada más tomar la palabra, desde el propio Martínez, al secretario provincial del partido, Javier Alfonso Cendón, a la vicesecretaria autonómica, la también leonesa Nuria Rubio, y el propio Sánchez. «Hay que atreverse al cambio y nos vamos a atrever a partir del 15 de marzo», llamó Martínez, convencido de que hay «muchas razones» para lograrlo, «fundamentalmente por la gente, que no merece un gobierno que les olvida y abandona».

«Después de 40 años en blanco y negro, nos han puesto 40 años en gris y toca ya atrevernos y seducir a la ciudadanía para que nos preste la confianza, es una petición de confianza mutua», argumentó. Y en una tierra donde hay voces que reclaman la independencia, reclamó el apoyo también de los suyos para poder poner en práctica en la Comunidad «un proyecto que sume las voluntades de las nueve provincias».

Una «identidad colectiva», sostuvo en defensa de su proyecto, que más allá de «ganar elecciones y conformar un gobierno», pretende también «abrir un nuevo tiempo político para esta tierra». «Por eso os tenemos que pedir que nos lo creamos suficientemente para poder plantear un proyecto de futuro que mira a largo plazo para alcanzar las metas que todas las provincias nos hemos planteado», señaló, a la vez que pidió trabajar «desde el territorio»

Y hacerlo con un referente a seguir en el camino hacia las urnas, Pedro Sánchez, además del recuerdo y las loas a quien le precediera años atrás en La Moncloa, el leonés José Luis Rodríguez Zapatero. «Un faro» al que mirar, defendió Martínez de su jefe de filas, a la vez que llamó a los socialistas a defenderlo. «El sueño que un alcalde como yo tiene es que por qué no vamos a poder escalar -las políticas de Sánchez- desde lo municipal a lo nacional y buscando el cortocircuito que durante estos últimos 38 años ha tenido esta Comunidad».