Suscribete a
ABC Premium

Carlos Martínez pide aunar una «identidad colectiva» para «cortocircuitar 38 años del PP»

El líder del PSCL pide «cambio» ante la «decadencia y parálisis» actual de los populares

Sánchez lanza a Martínez como candidato del PSOE para ser el «alcalde y presidente» de Castilla y León

Carlos Martínez, en la jornada del PSCL celebrada este fin de semana en León
Carlos Martínez, en la jornada del PSCL celebrada este fin de semana en León ICAL

D. C. L.

En León, una plaza tan histórica -por los resultados que tradicionalmente han acompañado el PSOE- como estratégica -los rescoldos de los devastadores incendios del pasado verano todavía humean y de avivar la llama de los efectos se encargaron todos los que tomaron la palabra-, ... los socialistas dieron este domingo el pistoletazo de salida para el «sprint final» en la carrera hacia las urnas.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app