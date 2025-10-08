'Zamora es calidad' conquista Madrid

La Diputación presentó ayer en el madrileño Mercado de la Paz su apuesta 'Zamora es Calidad', que promocionará no solo los productos de calidad de la provincia, sino también proyectará al mundo el resto de su patrimonial cultura tradicional. Un acto que contó ... con un más de un centenar de personas y donde comenzó interviniendo el presidente de la institución, Javier Faúndez, quien mencionó las cinco denominaciones de origen, las seis indicaciones geográficas protegidas y las seis marcas de garantía de Alimentos de Zamora, así como los 34 pequeños productores zamoranos, enmarcados en la asociación Pinza bajo la marca Exquisiteza, vitales para la promoción del territorio.

«A partir de hoy queremos hacer esa promoción de una manera más coordinada y eficaz a través del Patronato de Turismo», explicó. Todo ello bajo un paraguas «que englobará todo lo que tenemos», afianzó. Una identidad natural, cultural y turístico-gastronómica que «nos define y que nos muestra al mundo», expresó.

Por su parte, el vicepresidente de la Diputación Provincial de Zamora, Víctor López de la Parte, ensalzó la importancia de estas jornadas como estrategia de promoción territorial, que se desarrollarán hasta el próximo sábado en el puesto 92 de este Mercado de la Paz madrileño con días especiales para cada denominaciones de origen, indicaciones geográficas protegidas, marcas de garantía y los pequeños productores zamoranos, quienes realizarán ese contacto con otros puestos en aras a incorporar sus productos en este ecosistema.

El acto estuvo conducido la periodista zamorana Ana Prada. Tras la intervención de los representantes institucionales, el protagonismo fue para los productores, con las figuras destacadas de Bernardo Fariña, de Bodegas Fariña Enología Creativa y enmarcado en la D.O. Toro; Josep Zafra, de Bodegas Quinta de Mil y encuadrado en la D.O. Arribes del Duero; Roberto Fuertes, productor y presidente de la IGP Ternera de Aliste; y Paco Alonso, presidente de Apis Durii y representante de la MG Miel de Zamora, informa en un comunicado.

El evento proseguía con la proyección de 'Kilómetro 0', una serie de documentales que se emitirán en distintas plataformas para promocionar y difundir los productos zamoranos de calidad, y llegaba a su colofón con la presencia de la concejala del Distrito de Salamanca del Ayuntamiento de Madrid, Cayetana Hernández, quien resaltó la importancia de estar en el «mejor mercado de todo Madrid» para demostrar que Zamora es calidad.