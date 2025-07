Si hay un mercado que no funciona, ese es el mercado laboral. Está atascado. Estos días de verano, muchas empresas de Castilla y León lo pasan realmente mal para encontrar sustitutos durante las vacaciones, personales para negocios de temporada y, en general, durante todo el ... año hay sectores que rozan el colapso por la falta de mano de obra.

Si los mercados eficientes asignan correctamente la oferta y la demanda, en el laboral sobra demanda desatendida y existe una oferta de trabajadores que no puede integrarse porque, aunque necesiten trabajar, no lograrán acceder al mercado. Un caso cada vez más habitual es el de los extranjeros que están regularizando su situación: los trámites, tediosos, dependientes del Ministerio del Interior, que están desbordados. Sin embargo, el empleo es competencia de la administración autonómica y de los servicios de empleo, que no intervienen en este proceso, aunque lo necesitan.

Sectores como el sanitario, la atención a la tercera edad, el transporte, la logística o la hostelería sufren contratiempos que dificultan su actividad. Es un problema serio que un gerocultor cause baja en una residencia. Falta personal para atender terrazas, para servir a turistas o para encontrar conductores de reparto. Y, por supuesto, persisten problemas crónicos como la escasez de trabajadores en la construcción, las reformas y los oficios.

Quienes padecen este desafío se desesperan, y quienes deben gestionarlo desde las administraciones se sienten impotentes. Por eso, instamos a reevaluar el problema, tratarlo como una emergencia y abordarlo con una caja de herramientas múltiples que implica a administraciones, sindicatos, empresarios, escuelas y universidades. No puede ser que falten enfermeras. No puede ser que la economía funcione con el freno de mano puesto, generando lentitud y sobrecostes. Y necesitamos reactivar la formación dual y que las empresas se impliquen en formar a quienes van a acabar necesitado. No solo consideramos el empleo como parte del mercado, y tendemos a verlo desde una perspectiva patrimonial. Pero las cosas están cambiando: en el mundo actual, cualquiera puede hacer relojes y llegará el momento en que la inteligencia artificial nos ponga en nuestro sitio. Al grano.