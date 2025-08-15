Evacuan a la población de Salientes (León) por el incendio de Fasgar

El incendio de Fargas obliga a desalojar la población de Salientes, en la provincia de León

La Subdelegación del Gobierno en León ha comunicado que la Guardia Civil ha procedido a evacuar a unas 300 personas de la localidad de Salientes, en el municipio de Palacios del Sil, afectada por el incendio declarado nivel 2 del Índice de Gravedad Potencial (IGR) en la localidad de Fasgar, perteneciente a Murias de Paredes.

Asimismo, en la comaca del Bierzo, se ha cortado el tráfico la carretera LE-5228, en la subida al alto del Morredero con la LE-6312 (Bouzas), ambos en el término municipal de Ponferrada, y la LE-5228 en la localidad cabreiresa de Corporales (municipio de Truchas).

Además, en la localidad de Peñalba de Santiago una patrulla de la Policía Local de Ponferrada corta el acceso de una pista forestal asfaltada hasta la LE-5228.

En cuanto a los evacuados en la provincia de León a causa del incendio registrado en Molezuelas de la Carballeda (Zamora), la Subdelegación ha informado del realojo de unas 400 personas; 100 de ellas de Quintanilla de Flórez, 69 de Palacios de Jamuz, 100 de Quintana y Congosto y 140 de Herreros de Jamuz.