La Fiscalía de Valladolid pide 18 años de cárcel para Óscar por el asesinato de Esther López

El juicio se celebrará con jurado popular en la Audiencia Provincial

La hermana de Esther López pide que se condene a su presunto asesino a 33 años de cárcel

Agentes de la Guardia Civil inspeccionan el cadáver de la joven hallado en febrero de 2023.- EP

ABC

Valladolid

La Fiscalía de Valladolid pide una condena de dieciocho años de prisión por delito de asesinato para Óscar S.M, el hombre al que se acusa de la muerte en enero de 2022 de la vecina de Traspinedo Esther López de la Rosa, cuyo ... cadáver no fue localizado hasta el 5 de febrero de 2023, veintitrés días más tarde de su desaparición, tirado en una cuneta de la carretera que conduce a dicho municipio vallisoletano. El juicio se celebrará en fecha aún por determinar por el procedimiento de jurado popular en la Audiencia Provincial.

