Los extranjeros impulsan de nuevo el alza de la población de Castilla y León

Crecimiento, y ya van catorce trimestres consecutivos, en los que la población de Castilla y León crece. 5.654 personas más en el tercer trimestre, hasta alcanzar las 2.412.424, según la Estadística Continua de Población publicada este martes ... por el INE (Instituto Nacional de Estadística). En comparación con un año atrás, cuando todavía no se había saltado la 'barrera' de los 2,4 millones, 16.726 personas más en la Comunidad, lo que supone volver a cifras similares a mediados de 2017, cuando todavía se acusaba la caída propiciada por la explosión de la burbuja inmobiliaria, que también 'infló' el padrón por encima de los 2,5 millones allá por 2009.

Detrás del nuevo aumento, otra vez claves los extranjeros, pues son los que no sólo amortiguan la caída de los españoles, sino que la compensan y con creces. De hecho, la población nacional menguó, tanto en la comparación con respecto al trimestre anterior (255 menos) como en relación a un año atrás (-6233). Por contra, los extranjeros aumentaron en 5.727 y 22.767, respectivamente. Ya suponen más del nueve por ciento del total. Mayor es el peso si se tienen en cuenta los nacidos en el exterior: 301.996, más del 12,5 por ciento del total.

Noticia Relacionada 2026: El despegue de las viviendas colaborativas «asequibles» para jóvenes Miriam Antolín El proyecto contempla más de un millar de domicilios en alquiler social con una renta de unos 400 euros al mes

Por provincias, cifras mayores en las nueve en relación al cierre del primer semestre, pero ante los datos de octubre de 2024, en Zamora bajó. La más poblada sigue siendo Valladolid, la única que supera el medio millón de habitantes. La más 'pequeña', Soria, que poco a poco sigue dejando atrás la barrera de los 90.000.

Por edades, los menores de 20 años apenas supone el 15 por ciento del total, mientras que quienes han entrado ya en la tradicional edad de jubilación –65 y más– superan el 27,5, con cerca de 665.800 personas.