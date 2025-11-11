Suscribete a
ABC Premium

Los extranjeros impulsan de nuevo el alza de la población de Castilla y León

La Comunidad suma 5.654 personas al arrancar octubre y alcanza los 2.412.424 tras catorce trimestres de subida

Presupuestos 2026 en Castilla y León, misión (casi) imposible: la oposición no se cierra a hablar, pero los tacha de «farsa y humo»

Valladolid es la provincia de Castilla y León más poblada
Valladolid es la provincia de Castilla y León más poblada ABC
Isabel Jimeno

Isabel Jimeno

Valladolid

Esta funcionalidad es sólo para registrados

Crecimiento, y ya van catorce trimestres consecutivos, en los que la población de Castilla y León crece. 5.654 personas más en el tercer trimestre, hasta alcanzar las 2.412.424, según la Estadística Continua de Población publicada este martes ... por el INE (Instituto Nacional de Estadística). En comparación con un año atrás, cuando todavía no se había saltado la 'barrera' de los 2,4 millones, 16.726 personas más en la Comunidad, lo que supone volver a cifras similares a mediados de 2017, cuando todavía se acusaba la caída propiciada por la explosión de la burbuja inmobiliaria, que también 'infló' el padrón por encima de los 2,5 millones allá por 2009.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app