2026: El despegue de las viviendas colaborativas «asequibles» para jóvenes

El proyecto contempla más de un millar de domicilios en alquiler social con una renta de unos 400 euros al mes

Una de las promociones de viviendas colaborativas para alquiler a jóvenes que se está construyendo en Valladolid
Una de las promociones de viviendas colaborativas para alquiler a jóvenes que se está construyendo en Valladolid Iván Tomé
Valladolid

Viviendas independientes, sostenibles energéticamente y que comparten servicios como lavandería, gimnasio o espacios para trabajar. Se trata del modelo europeo denominado 'cohousing', que nació en los países nórdicos y toma fuerza también ya en otros lugares como España. El objetivo de Castilla y ... León es poner en marcha esta nueva forma residencial, que ya tiene cierto ritmo y funciona impulsada por promotores privados en el sector de las personas mayores, pero en este caso para jóvenes y con un «alquiler social» o «precio asequible». Se trata de hacer más fácil el acceso a un techo a los menores de 36 años, aumentar el parque público residencial mediante construcción o rehabilitación de edificios que, además, sean eficientes en el gasto de la energía.

