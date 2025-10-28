Suscribete a
ABC Premium
BOLETÍN DEL DÍA
Escucha las noticias de este martes 28 de octubre

Junta y Tercer Sector «unen fuerzas» para «seguir creciendo en empleo inclusivo»

Firman un acuerdo para hacer su colaboración «estable» ganar «eficacia» en la inserción laboral de colectivos vulnerables

Camino hacia la inserción

La consejera de Empleo, Leticia García, junto al responsable de la asociación Pajarillos Educa, durante la firma del acuerdo
La consejera de Empleo, Leticia García, junto al responsable de la asociación Pajarillos Educa, durante la firma del acuerdo ICAL
Miriam Antolín

Miriam Antolín

Valladolid

Esta funcionalidad es sólo para registrados

Una nueva firma que hará que la colaboración entre la Consejería de Industria, Comercio y Empleo y las entidades del Tercer Sector sea «estable y permanente». Ese es el objetivo del protocolo que este lunes renovaron once asociaciones y la consejera del ramo, Leticia ... García, con el fin de «unir fuerzas» y seguir «creciendo en empleo inclusivo» en la Comunidad.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app