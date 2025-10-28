Junta y Tercer Sector «unen fuerzas» para «seguir creciendo en empleo inclusivo»

Una nueva firma que hará que la colaboración entre la Consejería de Industria, Comercio y Empleo y las entidades del Tercer Sector sea «estable y permanente». Ese es el objetivo del protocolo que este lunes renovaron once asociaciones y la consejera del ramo, Leticia ... García, con el fin de «unir fuerzas» y seguir «creciendo en empleo inclusivo» en la Comunidad.

Se trata, dijo la representante del Gobierno autonómico, de «reforzar» un trabajo que ya se venía haciendo en este ámbito y de ganar en «eficacia» en la inserción laboral de colectivos vulnerables o en situación «desfavorable» a la hora de acceder a un puesto de trabajo.

El acuerdo, que permanece abierto a otras entidades que quieran sumarse, fue suscrito inicialmente por once de las organizaciones de «mayor peso» en el ámbito del empleo inclusivo, como son Cruz Roja, Cáritas, Fundación Secretariado Gitano, Pajarillos Educa, Fundación Santa María la Real, Fundación Juan Soñador, Fundación Eusebio Sacristán, Aspaym, Mujer Romaní, Cesal y Down Castilla y León.

Las asociaciones que plasmaron su rúbrica en el acuerdo destacan por su «alta cualificación y capacidad de respuesta ante las necesidades sociales», además de contar con una «gran capilaridad en el territorio y una importante presencia en el medio rural». Aspectos especialmente relevantes en Castilla y León teniendo en cuenta «su extensión y dispersión geográfica», explicaron desde el departamento de Empleo. Se les considera, por lo tanto, «esenciales para la vertebración social y territorial en el fortalecimiento del empleo y el asentamiento de población».

Las organizaciones sociales son «agentes de primer orden», destacó García, ya que llevan tiempo desarrollando los programas de inclusión y «funcionan bien». Por ello, se busca ahora reforzar esa unión y se comprometen a una «comunicación permanente e información fluida por ambas partes» tanto en ofertas de empleo «como en formación».

Concienciación

Además, se incluye el objetivo de «desarrollar una campaña de concienciación con las empresas» de Castilla y León «en favor de la inclusión laboral y hacerlo de forma colaborativa». Desde el Servicio Público de Empleo Ecyl, se garantiza también una «información constante» a las entidades en temas relativos al trabajo y una cuestión que la consejera consideró «muy interesante», como es la «posibilidad de ofrecer orientación a las personas de forma conjunta».

Una tarea que se realizará bien en las oficinas del servicio de empleo autonómico o en las instalaciones de las propias asociaciones. «De esta forma, los firmantes pasan a ser entidades colaboradoras del Ecyl», detalló.

En ese sentido, la consejera subrayó que se trata de un «importante» acuerdo porque «viene a plasmar» la importancia del empleo como «potente herramienta de integración social y fórmula de cohesión social». «Vamos a trabajar en esta colaboración, también la parte económica y empresarial», comentó, ya que «al contar con todo el potencial del ámbito laboral y todo el capital humano mejora la productividad de la Comunidad».

Desde la Junta, dijo, se ha impulsado el empleo inclusivo y las acciones «se han intensificado en los últimos tiempos». Concretamente, expresó que en el último año, en el marco de las políticas activas de empleo, el Ecyl ha apoyado «con más de un millón de euros» los programas de empleo que están desarrollando entidades como Cruz Roja, Fundación Secretariado Gitano, Fundación Santa María la Real o Pajarillos Educa, entre otras. Iniciativas concebidas para prestar apoyo a un total de 3.680 personas con especiales dificultades de acceso al mercado laboral.

A estas se suman acciones para la contratación de desempleados a través de las entidades sin ánimo lucro o la contratación temporal de personas perceptoras de rentas mínimas con un total de doce millones de inversión.