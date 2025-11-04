Suscribete a
ABC Premium
Última hora
Telefónica se hunde más de un 12% en Bolsa, una de las mayores caídas de su historia, tras recortar el dividendo
Juicio a García Ortiz
González Amador asegura que solo informó a Miguel Ángel Rodríguez de que el proceso «no era normal»

Rueda y Mañueco refuerzan su unión frente a una «España de dos velocidades»: «El Corredor Atlántico es imprescindible»

Más inversiones para el Noroeste, «discriminación» positiva en energía o comunicaciones e incendios como «asunto de Estado»: metas compartidas

Mañueco arenga a los cargos del PP para frenar el eco de la salida de Mazón

El presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, participa en la II edición del Foro Ancares, «Los Retos del Noroeste», junto al presidente de la Xunta de Galicia, Alfonso Rueda
El presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, participa en la II edición del Foro Ancares, «Los Retos del Noroeste», junto al presidente de la Xunta de Galicia, Alfonso Rueda ICAL

ABC

Lugo

Esta funcionalidad es sólo para registrados

El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, y su homólogo en Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, han reivindicado este martes la colaboración entre comunidades --la «presión» compartida--, al tiempo que han ratificado un frente común contra «la España de dos velocidades», con la ... convicción de que hay que equilibrar el territorio y de que urgen inversiones en el Noroeste, como el Corredor Atlántico, informa EP.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app