Escucha las noticias de este martes 11 de octubre

Presupuestos 2026 en Castilla y León, misión (casi) imposible: la oposición no se cierra a hablar, pero los tacha de «farsa y humo»

El consejero de Economía y Hacienda apuesta por el diálogo sin exclusiones y apela al «compromiso»

La Junta de Castilla y León garantiza fondos para el 23 de abril en Villalar y más actividades

El consejero de Economía y Hacienda abre el turno de comparecencias en las Cortes para presentar los Presupuestos
El consejero de Economía y Hacienda abre el turno de comparecencias en las Cortes para presentar los Presupuestos
Isabel Jimeno

Isabel Jimeno

Valladolid

Más empinado que el Tourmalet se le presenta a la Junta de Castilla y León la negociación de cara a la meta de amarrar los apoyos necesarios para aprobar los presupuestos de 2026. Ya en la etapa inicial, a la que daba este lunes ... el pistoletazo de salida el consejero de Economía y Hacienda, Carlos Fernández Carriedo, podía comprobar que el trazado por delante, además de sinuoso, está plagado de 'barreras' en forma de 'peros' de los partidos de la oposición, por más que alguno atisbara una brizna positiva en ese cuadrante de gastos, ingresos, proyectos… En principio, ninguno descartaba de plano acudir a la llamada para sentarse a negociar lanzada por la Junta y reiterada tanto por Carriedo como por el presidente del Ejecutivo, Alfonso Fernández Mañueco. Pero por la postura mostrada en el primer cara a cara, llegar a un entendimiento que sume la mayoría suficiente de la que el PP en solitario carece se aventura poco menos que misión imposible.

