Presupuestos 2026 en Castilla y León, misión (casi) imposible: la oposición no se cierra a hablar, pero los tacha de «farsa y humo»

Más empinado que el Tourmalet se le presenta a la Junta de Castilla y León la negociación de cara a la meta de amarrar los apoyos necesarios para aprobar los presupuestos de 2026. Ya en la etapa inicial, a la que daba este lunes ... el pistoletazo de salida el consejero de Economía y Hacienda, Carlos Fernández Carriedo, podía comprobar que el trazado por delante, además de sinuoso, está plagado de 'barreras' en forma de 'peros' de los partidos de la oposición, por más que alguno atisbara una brizna positiva en ese cuadrante de gastos, ingresos, proyectos… En principio, ninguno descartaba de plano acudir a la llamada para sentarse a negociar lanzada por la Junta y reiterada tanto por Carriedo como por el presidente del Ejecutivo, Alfonso Fernández Mañueco. Pero por la postura mostrada en el primer cara a cara, llegar a un entendimiento que sume la mayoría suficiente de la que el PP en solitario carece se aventura poco menos que misión imposible.

Eso sí, el también portavoz no ceja en su empeño, y llamaba al resto a mirar más allá de ese 15 de marzo en el que todo apunta los ciudadanos serán convocados a las urnas en la Comunidad. Y es que las próximas elecciones autonómicas en el horizonte pesan aún más si cabe en esta negociación. De ahí que el también portavoz del Ejecutivo apelase a la «responsabilidad y compromiso» del resto de fuerzas con Castilla y León, a las que pedía «analizar las cuentas por su contenido y no por el legítimo intrerés que pudiera tener cada partido». Y «decidir su voto pensando en el interés de esta Comunidad y no en las próximas elecciones», planteaba. «No son electoralistas», defendía Carriedo, a los reproches en este sentido dirigidas desde la oposición a un proyecto en el que dejaron ver –o entrever– que tienen casi nula confianza de que llegue a ser una realidad.

«Fake», «farsa», «maquillaje contable» o «castaña pilonga» eran algunos de los calificativos con los que desde los bloques de enfrente calificaron las cuentas, por más que Carriedo defendiese que son «buenas» y «las más altas» de la historia de la Comunidad: 15.715,61 millones de euros, un 7,92 por ciento de alza respecto a las últimas, con carácter «inversor», alzas para todas las consejerías, la «fiscalidad más baja de nuestra historia» y tienen entre sus objetivos buscar «la excelencia» en la prestación de servicios públicos y el apoyo a familias, jóvenes, mayores, sectores prioritarios y medio rural.

De salir adelante las que serían las últimas de la legislatura –y que marcarían el arranque de la próxima–, «dejaríamos un mejor escenario y mayor estabilidad para el Gobierno que resulte de las próximas elecciones autonómicas«, argumentaba el consejero, reiterando su »mano tendida« para »intentar alcanzar el acuerdo más amplio posible«. Y, subrayado, »no queremos excluir a ningún partido«, de modo que »todos« los que tengan representación parlamentaria »están invitados a participar«. Una forma de decir 'no' a la pretensión del PSOE, descartada desde el inicio, de que la negociación sea bilateral entre las dos principales fuerzas, y también a los planteamientos excluyentes de cualquier formación.

Noticia Relacionada David Hierro: «Ya veremos el respaldo, pero la realidad es que Vox está imparable» Montse Serrador El portavoz del partido en las Cortes no va a ceder «ni un ápice» con las medidas del gurruño para negociar, aunque no tiene «ninguna esperanza» en que los presupuestos se aprueben

Pero esa voluntad de acuerdo choca con la oposición, que despellejaba lo esgrimido por el consejero. Desde el bloque socialista, su portavoz en materia de Economía y Hacienda, Rosa Rubio, ya dio por hecho que «serán incapaces» de sacar adelante unas cuentas a las que tachó de «humo» y de «no ser serios ni rigurosos». El PP y Mañueco, espetó, «están acabados» y estos presupuestos «no sirven para Castilla y León», sostuvo la socialista, quien en clave electoral miró también más allá del 15-M, cuando, dijo, «esta tierra tendrá los presupuestos que merece, elaborados por un gobierno comprometido», al frente del que situó a su líder, Carlos Martínez.

«Estos presupuestos no se los creen ni el propio consejero ni el presidente», sostuvo Susana Suárez (Vox), quien censuró que «llegan tarde, mal y nunca». Y marcó sus posiciones de cara a esa negociación que ya se intuye no fraguará. Desde Vox «no se apoyará ningún presupuesto que no garantice el bienestar de las familias, la defensa del sector agrícola y ganadero y la bajada de impuestos», dijo, además de cargar contra los «gastos superfluos» que a su juicio contiene. Tampoco muy favorables a su sí desde UPL-Soria ¡Ya!. «Falta iniciativa. Son un copia-pega de otros años», consideró, crítico, el leonesista José Ramón García, por más que mostrase su esperanza en que «se aprueben y ejecuten». «Simplemente es una falsedad tras otra», consideró desde el Grupo Mixto el ex de Ciudadanos Francisco Igea.