Encuentran en una casa y un comercio de Valladolid una granada de mano y un proyectil de artillería

Los técnicos de desactivación de explosivos (Tedax) de Valladolid han tenido este jueves 28 de agosto una mañana ajetreada, con sendos hallazgos de una granada de mano y de un proyectil de artillería en un domicilio particular y en un establecimiento comercial.

La Policía Nacional ha acudido primero a la calle Capuchinos de Valladolid, donde vivía un militar retirado que murió hace un año aproximadamente. Su hijo avisó a la policía al localizar entre las pertenencias de su padre lo que parecía ser una granada de mano. Una patrulla se dirigió al lugar y se entrevistó con la viuda del militar, y tras comprobar la veracidad de las circunstancias, le solicitaron que esperara fuera del domicilio como medida de seguridad hasta que llegasen los técnicos en desactivación, tal y como ha recogido el Cuerpo en una nota de prensa.

Efectivamente, el artefacto resultó ser una granada de mano, en concreto una tipo 'Otto' y al parecer con carga activa. El procedimiento en estos casos incluye un acta para poner en conocimiento a los familiares de la retirada y hacerse con ella con las medidas de seguridad oportunas.

En estos casos en los que no se puede determinar si el artefacto mantiene la carga iniciadora o la propia carga explosiva se hace necesario extremar las medidas de precaución y tratar el artefacto como si estuviera armado y pudiese explotar, para evitar posibles accidentes.

Aunque el artefacto tenga el iniciador retirado y habitualmente la carga explosiva sea muy estable, algunas circunstancias pueden provocar su explosión. Una vez retirada, los técnicos del Tedax determinarán si la granada tiene carga explosiva y se procederá a su inutilización y destrucción.

Un segundo artefacto reclamaba su atención apenas dos horas más tarde, con el aviso del propietario de un local en la calle San Lázaro de la capital vallisoletana. El establecimiento había estado alquilado hasta hace poco, y sólo cuando el dueño se ha empleado en la limpieza del mismo encontró entre unas bolsas un proyectil de artillería.

Tras idéntico proceso de llamada, patrulla y espera de la llegada del Tedax, los técnicos también se han llevado el proyectil para valorar si tiene carga explosiva e inutilizarlo.

Policía Nacional afirma que es relativamente habitual recibir avisos de ciudadanos que encuentran armamento o munición ante el fallecimiento de familiares o conocidos, o bien al realizar obras en edificios que tienen una cierta antigüedad. En estas circunstancias, se debe llamar al 091.