Detenido en Burgos tras perseguir con un cuchillo a una menor cuando regresaba a su casa El individuo increpó a la madre de la menor con el arma blanca y frases intimidatorias

Agentes de Policía Nacional, en colaboración con efectivos de Policía Local de Burgos, han detenido a un hombre de entre 25 y 30 años, como presunto autor de un delito de amenazas, tras protagonizar un incidente el viernes 22 de agosto en una calle situada en el distrito centro de la ciudad, en las inmediaciones del castillo.

Los hechos se produjeron sobre las 21:30 horas, cuando el Centro de Emergencias 112 recibió el aviso de uno de los padres de una menor, lo que movilizó varias dotaciones policiales hasta el lugar. Según la denuncia interpuesta, el individuo, sin mediar palabra, habría seguido a la adolescente cuchillo en mano hasta el portal de su domicilio. La menor logró refugiarse en el interior del edificio y alertó de inmediato a sus padres, que se encontraban en casa.

El cuchillo utilizado por el autor abc

Ambos progenitores bajaron a la calle y, según su posterior relato a la Policía, fue la madre quien localizó al sospechoso en las inmediaciones. En ese momento, el individuo habría esgrimido el arma blanca contra ella mientras la increpaba con frases intimidatorias. La mujer logró huir y reunirse con su marido, mientras ambos alertaban nuevamente a la policía. El agresor se dio a la fuga instantes después.

Gracias a la descripción física y otras gestiones complementarias, los agentes lograron localizar y detener al presunto autor en su domicilio, situado muy cerca del lugar de los hechos. Durante la actuación policial se intervino el cuchillo que presuntamente habría utilizado en el incidente.

Tras el pertinente atestado policial, el detenido ha sido puesto a disposición judicial, decretando una medida cautelar de alejamiento respecto al domicilio de los denunciantes.