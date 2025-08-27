Detenidas dos mujeres en Salamanca por robar con violencia en un bar y romper un televisor al huir

La Policía Nacional de Salamanca ha detenido a dos mujeres acusadas de un robo con violencia e intimidación en un bar de la ciudad, en el que sustrajeron unos 150 euros y causaron daños en el local.

Según han informado fuentes policiales, las arrestadas accedieron al establecimiento acompañadas de una tercera mujer, cuando todavía se encontraban en su interior los propietarios. Tras intimidarles y emplear violencia, llegaron a acceder a la barra, donde abrieron la caja registradora y se apoderaron de billetes y monedas.

Además, intentaron que el dueño del local les entregara las llaves de su vehículo, aparcado junto a la puerta, aunque no lograron su propósito por la negativa del propietario. En el momento de abandonar el bar, rompieron un televisor situado junto a la salida, informa Ical.

Cuando llegaron las dotaciones policiales, las tres mujeres ya habían huido. La revisión de las imágenes de las cámaras del establecimiento permitió identificar a dos de ellas, que fueron localizadas y detenidas como presuntas autoras del delito.

Las arrestadas fueron trasladadas a dependencias policiales para la realización de los trámites oportunos y, posteriormente, puestas a disposición del Juzgado en funciones de guardia de Salamanca. No se descarta la práctica de nuevas detenciones.