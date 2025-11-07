Suscribete a
La Diputación de Palencia lanza un proyecto para formar talento audiovisual en el medio rural

La iniciativa piloto, que se pondrá en marcha en Guardo, ofrece formación gratuita en industrias creativas digitales, con empleo remoto y conexión a productoras internacionales

Presentación en Guardo del proyecto 'España Latente', puesto en marcha por la Diputación de Palencia
Presentación en Guardo del proyecto 'España Latente', puesto en marcha por la Diputación de Palencia ICAL

ABC

Palencia

La Diputación Provincial de Palencia ha presentado este viernes 'España Latente', un ambicioso programa pionero que busca activar el talento joven en el medio rural mediante formación especializada en audiovisual, animación, videojuegos y tecnologías inmersivas. Liderado por la institución provincial ... en colaboración con la Fundación Agrupación Musical de Guardo (AMGu) y The Core School -escuela de referencia perteneciente a Planeta Formación y Universidades-, el proyecto cuenta con el apoyo del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO) y del Ayuntamiento de Guardo.

