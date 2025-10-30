Suscribete a
ABC Premium
Directo
Sigue la comparecencia del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en la comisión Koldo

Julio Llamazares: «La literatura sirve para rellenar los agujeros negros de la memoria»

Las provincias de León, Palencia, Valladolid, Burgos y Soria forman parte del itinerario seguido por el autor leonés en 'El viaje de mi padre', su nueva obra de su literatura viajera

Entre la devoción y la superstición popular

Sigue en directo la comparecencia de Pedro Sánchez en el Senado por el caso Koldo hoy

Julio Llamazares, durante la presentación del libro en Valladolid
Julio Llamazares, durante la presentación del libro en Valladolid R. ORTEGA

C. Monje

En el preámbulo de su primer libro de viajes, 'El río del olvido' (1990), escribía Julio Llamazares: «El paisaje es memoria. Más allá de sus límites, el paisaje sostiene las huellas del pasado, reconstruye recuerdos, proyecta en la mirada las sombras de otro tiempo». ... Treinta y cinco años después, el escritor mantiene la misma tesis y regresa a ella con una nueva entrega de su literatura viajera, 'El viaje de mi padre'.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app