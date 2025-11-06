Suscribete a
ABC Premium
Boletín del día
Escucha las noticias de este jueves 6 de noviembre

Piedad Isla, la «gran activista» en defensa del «patrimonio» de la Montaña Palentina

El Teatro Ortega de Palencia acoge el preestreno del documental 'Isla Indómita' sobre la fotógrafa y etnógrafa española, «un referente cultural de nuestra tierra» que «merecía la pena rescatar»

Las justas literarias de Dumas y Pérez- Reverte en Valladolid

Uno de los momentos del rodaje
Uno de los momentos del rodaje VISUAL CREATIVE
Henar Díaz

Henar Díaz

Valladolid

Esta funcionalidad es sólo para registrados

«Siempre digo que la figura de Piedad Isla se va diluyendo según el río Pisuerga se va haciendo más grande y cuando llega a Valladolid a morir nadie sabe quién es». Rescatar un «referente cultural de nuestra tierra», que no solo fue una fotógrafa ... adelantada a su tiempo, sino también una etnógrafa autodidacta que intentó capturar el alma de un mundo en desaparición, es lo que se han propuesto Pablo García Sanz y Miguel Sánchez González, director y productor de Visual Creative, en el documental 'Isla Indómita', cuyo preestreno acogerá este jueves el Teatro Ortega de Palencia, en el marco de la ceremonia de entrega del Premio Nacional de Fotografía 'Piedad Isla' a Claudio de la Cal.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app