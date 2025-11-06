Piedad Isla, la «gran activista» en defensa del «patrimonio» de la Montaña Palentina

«Siempre digo que la figura de Piedad Isla se va diluyendo según el río Pisuerga se va haciendo más grande y cuando llega a Valladolid a morir nadie sabe quién es». Rescatar un «referente cultural de nuestra tierra», que no solo fue una fotógrafa ... adelantada a su tiempo, sino también una etnógrafa autodidacta que intentó capturar el alma de un mundo en desaparición, es lo que se han propuesto Pablo García Sanz y Miguel Sánchez González, director y productor de Visual Creative, en el documental 'Isla Indómita', cuyo preestreno acogerá este jueves el Teatro Ortega de Palencia, en el marco de la ceremonia de entrega del Premio Nacional de Fotografía 'Piedad Isla' a Claudio de la Cal.

Apasionado de «contar las historias de nuestra tierra», hace tiempo que a Pablo García Sanz le rondaba la idea de hacer algo sobre la fotógrafa palentina, «incluso antes del rodaje de 'Comuneros'», que estrenó en junio de 2022. «Me gusta mucho Cervera de Pisuerga y la Montaña Palentina y allí todo el mundo la recuerda, hay fotografías suyas en murales... Es toda una personalidad y me llamaba la atención».

Tras un largo periodo de investigación sobre su figura, se puso manos a la obra y dos años después ha visto la luz 'Isla Indómita', un título que hace referencia al al perfil «rebelde» de la protagonista: «Tuvo mucho carácter, se sobreponía a todo lo que estaba en su contra... Era una mujer que en los años 50 recorría montada en una vespa con sus pantalones el entorno para hacer fotografías». También alude a un espacio natural como la Montaña Palentina, «muy primitivo, salvaje».

El largometraje se nutre de entrevistas realizadas tanto a personas muy cercanas a Piedad Isla, «familia que queda viva o gente que sale en sus instantáneas», como a personalidades del mundo de la cultura como José María Pérez 'Peridis', el fotógrafo José Manuel Navia, la antropóloga Yayo Herrero o la cineasta Isabel Coixet, entre otros muchos: «Me interesaba especialmente conocer cómo su trabajo influyó en ciertas personas que tenían mucho que ver con ella o que les ha inspirado de alguna manera».

Pablo García Sanz entrevistando a José María Pérez 'Peridis', durante el rodaje VISUAL CREATIVE

Durante los últimos días de rodaje, el equipo de la película situó en la céntrica calle de Calvo Sotelo, en Cervera de Pisuerga, junto al que fuera el primer estudio de la célebre fotógrafa, un set que recreaba el ingenioso método que tenía Isla a la hora de retratar a sus paisanos y paisanas durante los 50 y 60. Por delante de la cámara desfilaron una decena de vecinos y vecinas emulando algunos de los trabajos que realizó y que posteriormente han formado parte de exposiciones de PHotoEspaña en Madrid o en el Museo de Arte Contemporáneo Patio Herreriano de Valladolid. El documental incluye también la recreación de alguno de sus viajes por la Montaña Palentina, «su hábitat», señala García Sanz, recordando que ella vivió siempre en la casa donde nació: «Me acuerdo de una entrevista en la que le preguntan cómo se definiría y ella dice: una mujer de pueblo que ha nacido un poco rebelde».

Es la imagen que han intentado trasladar en este trabajo. También, que fue una mujer que intentó perpetuar a través de la cámara un mundo que veía que estaba desapareciendo. «Te das cuenta de que no solo hacía fotografías. Ella fue una gran activista de la protección del patrimonio cultural y arquitectónico en Cervera de Pisuerga y del patrimonio natural de la Montaña Palentina», sostiene el director del documental, rememorando que cuando dejó de hacer esas instantáneas «impresionantes», decidió montar un museo etnográfico para recoger «esa forma de vida que había permanecido durante generaciones y que veía que estaba desapareciendo». Y además, añade García Sanz, no mira a ese mundo «desde la nostalgia, sino desde el respeto a las personas mayores, que es algo que me toca mucho... Esa frase que está muy de moda ahora de 'somos porque fueron'».

Arriba, la fotógrafa Piedad Isla, en una imagen de archivo. Debajo, momentos del rodaje iCAL / VISUAL CREATIVE

Al cineasta le gustaría que su trabajo sirviera también para que la gente tomara conciencia de que esta palentina «se adelantó a conceptos que parece que son muy actuales. ¡Fue fue una mujer que en los años 80 paró la construcción de un pantano en el valle de Pineda! Y que se declarase Cervera de Pisuerga Bien de Interés Cultural también fue gracias a ella«, destaca el realizador sobre un persona »que lo que tenía era un concepto de vida en el que paisaje y paisanaje siempre fueron juntos«.

Parajes como Fuente del Cobre o lugares emblemáticos de la Montaña Palentina como la Venta de La Cascarita o el propio Museo de Piedad Isla son algunos en los espacios en los que han rodado, a los que se suman otras localidades como la propia capital palentina, Madrid, Barcelona, Valladolid o el Centro de Documentación de la Imagen en Santander.

Reproducción de una fotografía de Piedad Isla, fotógrafa palentina que retrató el cambio que experimentó la Montaña Palentina en la segunda mitad del siglo XX ical

El rodaje no estuvo exento de «retos». ¿El principal?: «Un poco lo de siempre: financiar una película, aunque sea un documental, cuesta mucho en Castilla y León... Es algo que me da mucha pena». Aún así, agradece a «todos los patrocinadores» que lo han hecho posible porque «es una obra que nace del corazón y que me apetecía mucho hacer».

'Isla Indómita' es una coproducción de Visual Creative y Plan Secreto, la tercera producción después de 'Comuneros' (2022) y '¡Folk!'. Se estrenará en 2026 y la intención de sus creadores es que «hiciera un recorrido por festivales y estrenarla en salas antes de que llegue a las plataformas. A ver si hay suerte y lo conseguimos».

La productora ha contado con la colaboración de la Fundación Piedad Isla & Juan Torres, el patrocinio de la Diputación de Palencia, los ayuntamientos de Cervera de Pisuerga y Palencia, la ayuda de la Junta de Castilla y León y del Ayuntamiento de Valladolid a través de la Film Commission y la colaboración de CyL TV.