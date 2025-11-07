Desalojan un cuartel de la Guardia Civil en Palencia por el «peligro» para los agentes tras detectarse grietas

Unas grietas localizadas en un muro del cuartel de la Guardia Civil de Guardo (Palencia) llamaban la atención este martes. Hasta el punto de que era revisadas por un arquitecto colegiado. Y , «ante el peligro que pudiera presentar para los moradores», ya en ese ... momento se ordenaba el desalojo provisional de los resientes en la casa cuartel.

Era el día 5 de noviembre y siguen fuera de sus hogares. Los que lo han necesitado, han sido alojados en establecimientos hoteleros cercanos de forma provisional, según ha dado a conocer este viernes la Subdelegación del Gobierno en Palencia.

Y es que el miércoles los Servicios Técnicos de la Dirección General de laGuardia Civil revisaban «exhaustivamente» el complejo y se concluían «la necesidad de acometer estudios más detallados», mientras se mantenía el desalojo «por ser la zona de viviendas la más afectada».

Por su parte, el área de atención al ciudadano se consideró que «era segura», por lo que se siguen prestando todos los servicios de la Guardia Civil en las instalaciones del propio acuartelamiento.

Mientras, a la espera de los informes, siguen pendientes de la evolución del problema, mientras tres familias o otros agentes que viven solos tenían que salir precipitadamente de la casa cuartel por «peligro» que suponía quedarse allí.