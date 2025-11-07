Suscribete a
Desalojan un cuartel de la Guardia Civil en Palencia por el «peligro» para los agentes tras detectarse grietas

Los guardias que han tenido que salir de su pabellón en Guardo han sido realojados en hoteles y la atención al ciudadano se sigue prestando en el mismo edificio

Casa cuartel de la Guardia Civil en Guardo (Palencia)
Casa cuartel de la Guardia Civil en Guardo (Palencia) ABC
I. J.

Unas grietas localizadas en un muro del cuartel de la Guardia Civil de Guardo (Palencia) llamaban la atención este martes. Hasta el punto de que era revisadas por un arquitecto colegiado. Y , «ante el peligro que pudiera presentar para los moradores», ya en ese ... momento se ordenaba el desalojo provisional de los resientes en la casa cuartel.

