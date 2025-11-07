Suscribete a
Claudio de la Cal, Premio Piedad Isla: «La fotografía no debe dar respuestas, sino plantear preguntas para mejorar»

El fotógrafo zamorano resalta el apoyo económico de la Diputación y el legado de la palentina en un acto que incluye el preestreno de 'Isla Indómita' en el teatro Ortega de Palencia

Piedad Isla, la «gran activista» en defensa del patrimonio de la Montaña Palentina

La presidenta de la Diputación de Palencia, Ángeles Armisén, junto al fotógrafo premiado, Claudio de la Cal
La presidenta de la Diputación de Palencia, Ángeles Armisén, junto al fotógrafo premiado, Claudio de la Cal ICAL

«La fotografía no debe dar respuestas, sino plantear preguntas para que otros hagan cosas por mejorar», señaló este jueves Claudio de la Cal, premiado con el XVI Premio Nacional de Fotografía Piedad Isla por su trayectoria en la memoria rural, los temas sociales ... y el patrimonio etnográfico. El Teatro Ortega de Palencia acogió –aniversario del fallecimiento de la pionera etnógrafa–, la entrega oficial organizada por la Diputación, junto al preestreno del documental 'Isla Indómita', patrocinado por la institución provincial, el Ayuntamiento de Cervera de Pisuerga y Televisión Castilla y León.

