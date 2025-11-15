Suscribete a
Detenido en Valladolid un hombre reclamado por Rumanía por manipulación de documentos oficiales

La Policía le interceptó en un control de orientado a la prevención del tráfico de drogas y la tenencia ilícita de armas

Bajo custodia policial en el hospital el hombre de 66 años acusado de la muerte de Encarnita Polo en una residencia de ancianos de Ávila

POLICÍA NACIONAL

ABC

Valladolid

La Policía Nacional ha procedido a la detención de un varón sobre quien constaba en vigor una Orden Europea de Detención y Entrega emitida por las autoridades judiciales de Rumanía por delitos de falsa declaración, cruce fraudulento de frontera, suplantación de identidad ... y manipulación de documentos oficiales.

