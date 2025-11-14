Suscribete a
Detenido en Valladolid por «tocarse» entre unos vehículos frente a una menor de 12 años

El hombre ya ha sido sancionado administrativamente por comportamientos similares

Coche y agente de la Policía Nacional
ABC

ABC

Valladolid

La Policía Nacional ha detenido a un varón en Valladolid por un presunto delito de exhibicionismo, después que fuera sorprendido 'tocándose' entre unos vehículos cuando pasaba frente a él una menor de unos 12 años, según un comunicado recogido por Ical.

La ... detención se produjo a las 15:00 horas de este jueves, después de que personal del Servicio de Seguridad de las Cortes alertaran de que un hombre se encontraba realizando actos de índole sexual entre vehículos estacionados en la Calle Monasterio Santa María de la Vid, coincidiendo con el paso de una menor de edad, aparentemente de unos doce años, que vestía uniforme escolar.

