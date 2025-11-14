Detenido en Valladolid por «tocarse» entre unos vehículos frente a una menor de 12 años

La Policía Nacional ha detenido a un varón en Valladolid por un presunto delito de exhibicionismo, después que fuera sorprendido 'tocándose' entre unos vehículos cuando pasaba frente a él una menor de unos 12 años, según un comunicado recogido por Ical.

La ... detención se produjo a las 15:00 horas de este jueves, después de que personal del Servicio de Seguridad de las Cortes alertaran de que un hombre se encontraba realizando actos de índole sexual entre vehículos estacionados en la Calle Monasterio Santa María de la Vid, coincidiendo con el paso de una menor de edad, aparentemente de unos doce años, que vestía uniforme escolar.

Un servicio policial ha acudido al lugar de inmediato, donde ha localizado a una persona que coincidía con la descripción facilitada. Al percatarse de la presencia policial, el individuo ha emprendido la huida a pie, pero ha sido alcanzado por los agentes instantes después. El varón ha manifestado conocer la razón por la que los agentes estaban allí y ha justificado que se encontraba bajándose los pantalones como parte de una supuesta «broma para observar la reacción de la gente». Asimismo, ha reconocido haber sido sancionado administrativamente por comportamientos similares. Posteriormente, otro agente ha confirmado que se trata de la misma persona que había sido observada cometiendo el acto frente a la menor. Por todo ello, ha sido detenido como presunto autor de un delito de exhibicionismo ante menor de edad. Ha sido puesto en libertad con la obligación de presentarse ante la autoridad judicial cuando sea requerido para ello.

