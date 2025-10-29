Suscribete a
Detenidos dos menores por tres robos con violencia a punta de navaja en Valladolid

Tras cometer el tercer acto delictivo, los jóvenes robaron un coche y se dieron a la fuga hasta ser interceptados por la Guardia Civil en Viana de Cega

Investigados dos menores por provocar un accidente al arrojar piedras a una carretera de Palencia

Investigadores de la Policía Nacional en Valladolid han detenido a dos menores como presuntos autores de tres delitos de robos con violencia a punta de navaja y un delito de estafa, este último en grado de tentativa.

Los investigadores del Grupo Tercero de ... la Comisaría de Valladolid Delicias de Policía Nacional, que están dedicados a la investigación de entre otros delitos, a los robos con violencia e intimidación, tuvieron conocimiento gracias tres denuncias recibidas entre el 7 y el 8 de octubre, de tres robos cometidos en Valladolid.

