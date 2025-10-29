Detenidos dos menores por tres robos con violencia a punta de navaja en Valladolid

Investigadores de la Policía Nacional en Valladolid han detenido a dos menores como presuntos autores de tres delitos de robos con violencia a punta de navaja y un delito de estafa, este último en grado de tentativa.

Los investigadores del Grupo Tercero de ... la Comisaría de Valladolid Delicias de Policía Nacional, que están dedicados a la investigación de entre otros delitos, a los robos con violencia e intimidación, tuvieron conocimiento gracias tres denuncias recibidas entre el 7 y el 8 de octubre, de tres robos cometidos en Valladolid.

Las víctimas denunciaban en todas las ocasiones que dos jóvenes les habían abordado en la vía publica y esgrimiendo una navaja, les habían robado sus pertenencias, llegando incluso a agredirles.

La primera víctima sufrió el asalto el día 7 de octubre en la calle Vega de Valdetronco, después de que se acercaran tres jóvenes cuando estaba manteniendo una conversación telefónica, y tras arrojarle el móvil al suelo de un manotazo, mientras uno esgrimía una navaja de grandes dimensiones, le arrebataron la cartera y le dieron varios puñetazos en el rostro y en el cuello. La víctima requirió asistencia médica por sus lesiones.

Las otras dos víctimas presentaron denuncia el 8 de octubre, si bien los hechos tuvieron lugar también el día anterior. En este caso, fueron asaltadas en las calles Gil de Hontañón y en la Travesía de Gabilondo, de la misma manera que a la primera víctima, esgrimiendo uno de los presuntos autores una navaja de grandes dimensiones, si bien en estos casos no hubo agresión física.

Tres tarjetas de crédito

A la segunda víctima le arrebataron dos billetes de cinco euros del interior de su cartera, tras registrar sus pertenencias por si llevaba más dinero escondido. A la otra, al no llevar dinero en efectivo, los presuntos autores le sustrajeron tres tarjetas bancarias y se marcharon. El joven bloqueó las tarjetas, enterándose posteriormente que una de ellas la habían intentado utilizar para efectuar un pago en un estanco de la capital.

Se da la circunstancia de que la víctima se volvió a encontrar después con los autores del robo, quienes le devolvieron las tarjetas manifestando que no habían podido utilizarlas, pero al ver a la víctima con una riñonera le volvieron a amenazar para que se la dieran. El joven logró pedir auxilio y los ladrones huyeron a la carrera.

Los investigadores de la Policía Nacional iniciaron la investigación tendente a determinar la identidad de los presuntos autores y proceder a su detención. Tras tomar declaración a las víctimas y realizar todo tipo de pesquisas policiales, la investigación dio su fruto con la detención de uno de los presuntos autores el pasado día 9 de octubre y otro el día 25 de octubre.

Los investigadores de la Policía Nacional han tenido conocimiento de que, tras cometer el tercer robo en Valladolid, los dos jóvenes robaron un coche, siendo detenidos por la Guardia Civil en la localidad de Viana, al ser sorprendidos en el interior del coche robado cuando estaba estacionado.

Ambos detenidos son menores de edad y tras poner en conocimiento su detención y los hechos a la autoridad judicial y pasarlos a disposición del Fiscal de Menores, se ha determinado su ingreso en el Centro de Menores Zambrana.