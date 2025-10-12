Detenido un repartidor que se quedó paquetes por valor de más de 900 euros

Agentes de la Policía Nacional han detenido, y posteriormente puesto en libertad, a un trabajador de una empresa de transportes por quedarse paquetes que en su interior contenían objetos por valor de 950 euros.

La detención, por un presunto delito de hurto, se ... produjo el pasado viernes 10 de octubre en Valladolid, en el marco de una investigación iniciada tras recibir las autoridades el pasado 11 de septiembre una denuncia tras la desaparición de varios paquetes que debían ser entregados a sus destinatarios.

Los hechos apuntaban a un trabajador encargado de los repartos, quien no ofreció explicación alguna tras comprobarse que los envíos asignados no llegaron a destino, según ha informado la Policía Nacional en un comunicado recogido por Ep. Los efectos sustraídos, desaparecidos entre los días 3 y 10 de septiembre, incluían una placa vitrocerámica valorada en 129 euros, un microondas valorado en 47,28 euros, ropa de trabajo valorada en 270,60 euros, una caja de farmacia con productos de parafarmacia valorada en 306,15 euros y un paquete adicional valorado en 200 euros. Noticia Relacionada Localizado con vida el anciano de 96 años perdido desde el sábado en Escuredo (León) El varón ha sido encontrado por un particular en un paraje cercano a la localidad Ante las preguntas de la empresa, el trabajador manifestó desconocer el paradero de los objetos y, acto seguido, solicitó la baja voluntaria. A continuación, la investigación policial permitió identificar al presunto autor de los hechos, a quien se detuvo el pasado 10 de octubre, cuando prestó declaración y fue finalmente puesto en libertad.

