Detenido un repartidor que se quedó paquetes por valor de más de 900 euros

Ante las preguntas de la empresa sobre el paradero de los objetos, el trabajador solicitó la baja voluntaria

Agentes de la Policía Nacional han detenido, y posteriormente puesto en libertad, a un trabajador de una empresa de transportes por quedarse paquetes que en su interior contenían objetos por valor de 950 euros.

La detención, por un presunto delito de hurto, se ... produjo el pasado viernes 10 de octubre en Valladolid, en el marco de una investigación iniciada tras recibir las autoridades el pasado 11 de septiembre una denuncia tras la desaparición de varios paquetes que debían ser entregados a sus destinatarios.

