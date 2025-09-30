El Consejo de Colegios Veterinarios de Castilla y León elige a Rufino Álamo como nuevo presidente

La consejera de Agricultura, María González Corral, asiste a la toma de posesión de la nueva Junta Ejecutiva del Consejo del Colegios de la Profesión Veterinaria de Castilla y León y al nombramiento de su nuevo presidente, Rufino Álamo

Rufino Álamo Sanz, presidente del Colegio de Veterinarios de Valladolid, se ha convertido en el nuevo presidente del Consejo Autonómico de Colegios de la Profesión Veterinaria de Castilla y León, en sustitución de Luciano Diez Diez, máximo responsable del provincial de León. El acto de toma de posesión se ha celebrado este martes en Valladolid con la presencia de la consejera de Agricultura, María González Corral.

La corporación veterinaria autonómica agrupa a casi 4.100 colegiados de las nueve provincias y es una de las más numerosas de España. La ejecutiva se completa con José Miguel Sanz Gil, presidente del Colegio de Segovia, como vicepresidente, y en el lugar de secretaria, Elena Laguno Crespo, presidenta del de Zamora.

En su intervención, Rufino Álamo ha señalado que la investigación y el método científico están íntimamente ligados a la profesión, y ha recordado al vallisoletano Bernardo Rodríguez Marinas, el primer veterinario español que empezó a ejercer como albéitar y estudió en la escuela francesa de Alfort a finales del siglo XVIII.

«Vivimos en una realidad dinámica, cambiante, que exige de nosotros una actitud constructiva, pero también vigilante. Por eso, apostamos decididamente por el trabajo colectivo, convencidos de que es el medio más seguro para recoger todas las necesidades del sector y canalizar su energía hacia soluciones compartidas», ha apuntado el nuevo presidente, tal y como ha recogido la agrupación. También ha destacado las numerosas facetas de una profesión clave para la sanidad y el bienestar animal, la seguridad alimentaria, la salud pública o la conservación del medio ambiente.

Además, ha subrayado la riqueza pecuaria de la Comunidad, las producciones de alta calidad, el potente sector agroalimentario y el compromiso de la profesión con la salud animal, tanto de especies de abasto como de compañía, «porque el veterinario trabaja habitualmente en el ámbito preventivo, y su labor en la detección temprana y control de enfermedades animales es esencial».

Castilla y León cuenta con más de 4.000 veterinarios colegiados, «que suponen más del 10% de los nacionales, por lo que doblan lo que nos correspondería por población, especializados y comprometidos, trabajando tanto en el ámbito público como privado», ha celebrado Álamo, para mencionar los riesgos derivados de las enfermedades emergentes y zoonósicas. Por ello, ha reclamado que el veterinario sea plenamente integrado en el sistema de especialidades sanitarias, «como corresponde a su papel en el enfoque One Health, que une salud humana, animal y ambiental».

Por su parte, Luciano Diez ha recordado los momentos difíciles vividos en estos últimos nueve años, «que sin duda han servido para fortalecer la organización y posicionar su mensaje en el ámbito sanitario, sobre todo el referido a que somos un eslabón imprescindible en materia de salud pública». También ha insistido en la necesidad de reforzar la sanidad preventiva, reformar la normativa del medicamento veterinario, desarrollar la Ley de Protección Animal, rebajar el IVA del sector y reconocer como centros sanitarios a los centros veterinarios.

Falta de profesionales en el medio rural

El presidente de la Organización Colegial Veterinaria (OCV), Gonzalo Moreno del Val, ha destacado en su intervención el problema generalizado que representa la falta de veterinarios en el medio rural, una carencia real que puede llegar a afectar a la sanidad animal y a la seguridad alimentaria, por lo que ha apuntado a la puesta en marcha de incentivos para profesionales que ejerzan y residan en el campo, como ya ocurre en otros países europeos.

Finalmente, la consejera de Agricultura, María González Corral, ha explicado los diferentes programas en los que intervienen veterinarios tanto de su departamento como desde los de Sanidad y Medio Ambiente, «porque la labor de esta profesión repercute en beneficio de toda la sociedad. Debo recordar que el 60 por ciento de las enfermedades infecciosas que padecemos los humanos provienen de los animales, y que la garantía de calidad y de seguridad alimentaria de los productos de compramos en los supermercados es posible gracias al trabajo de los veterinarios».