Mañueco, a los jóvenes: «Sois la generación más comprometida con el futuro de esta tierra»

El presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, ha asegurado este martes a los jóvenes que son «la generación más comprometida con el futuro de esta tierra» y que más que «un eslogan viral» están esperando respuestas que «estén a la altura de vuestro talento». Así se ha dirigido a los chicos y chicas de Bachillerato de la capital segoviana y el municipio de Carbonero el Mayor que han asistido en el Conservatorio Musical de Segovia a la celebración de la jornada 'Educación en Valores', que ha contado con la participación del entrenador y preparador Toni Nadal.

«Los jóvenes no sois actores secundarias, sois los protagonistas de esta historia», ha dicho durante su intervención el dirigente regional, que ha precedido al ponente A ellos les ha garantizado el acompañamiento del Gobierno regional en la construcción de sus proyectos de vida porque a su juicio, «la auténtica política no es ni ruido ni espectáculo», sino «la herramienta más poderosa que tenemos para transformar las cosas».

Los objetivos de la cita, que llegará a todas las capitales de provincia de la Comunidad, es trasladar los valores y el espíritu de superación. «Os vamos a acompañar en vuestro proyecto de vida pero quienes tenéis que tomar las riendas sois vosotros, el verdadero salto adelante lo tenéis que dar vosotros y va a depender de vuestra fuerza y valentía», ha recomendado Fernández Mañueco a los jóvenes allí reunidos.

Noticia Relacionada El «milagro» de los coles que vuelven a la vida en la España rural Henar Díaz Castilla y León mantendrá abiertos este curso 34 centros con entre tres y cuatro alumnos. En Cubillos (Zamora), cinco niños han permitido la reapertura del suyo tras 17 años cerrado

«Dentro de cada uno de vosotros late un futuro inmenso, que puede ser más grande de lo que imaginéis, y nuestra misión, el deber de los que asumimos responsabilidades públicas es ayudaros no simplemente a vivir lo que os toca vivir, sino a que seáis capaces de construir vuestro futuro», ha remarcado el presidente, que antes de intervenir Toni Nadal ha mencionado a los participantes en este coloquio, Hugo, Daniela y Asier, «ejemplo de esos valores de los estudiantes de Castilla y León», así como a David, que ha intervenido en representación de los docentes.

Ha recordado que el informe Pisa ha otorgado a los estudiantes de la Comunidad la medalla de oro en comprensión lectora, en matemáticas y ciencias pese a «no tenerlo fácil» porque «no somos la comunidad más rica de España, y sí la más grande». Sin embargo, ha proseguido, con el esfuerzo de alumnos, familias y docentes «pretendemos que consigáis vuestras metas» con una educación «excelente» que, ha afirmado, «es el mejor legado que os podemos entregar».