Cien vecinos de Villar del Campo crean una asociación para recuperar el despoblado de Castellanos (Soria)

La localidad soriana de Villar del Campo se ha marcado como reto recuperar el patrimonio cultural del despoblado de Castellanos y, en concreto, la iglesia de los Santos Justos y Pastor. Los últimos habitantes de esta pedanía, ubicada en la comarca de la Sierra ... del Madero, abandonaron el lugar a principios del siglo XX y actualmente se encuentra en «estado de ruina progresiva».

El Ayuntamiento de Villar del Campo ha impulsado por ello la creación de la Asociación para la recuperación de Castellanos del Campo con el propósito de comunicar, difundir y promover la restauración de la Iglesia y otros elementos, como el torreón y la fuente romana.

El alcalde de la localidad, David Vera, señala que se ha creado la Asociación que tiene, de momento, un centenar de socios. Se busca que los mismos hagan donaciones con beneficios fiscales para este propósito y realicen una campaña de 'crowfunding' en verano.

Ruta de Torreones

«El propósito es conservar lo que queda de Castellano y poner en valor su historia y al mismo tiempo reactivar el interés por el entorno rural y su memoria colectiva», indica, para agregar que la idea pasa porque el conjunto patrimonial forme parte de la Ruta de Torreones y que pueda convertirse en centro de interpretación de los mismos, informa Ical.

El Obispado de Osma-Soria realizó en agosto del año pasado una cesión temporal de uso de la iglesia por 99 años. A partir de ahí, el Ayuntamiento corrió con el gasto de realizar obras para consolidar una de las partes de la iglesia que no se había derrumbado, pero al no contar con recursos suficientes se pretende recuperar el despoblado con el esfuerzo vecinal.

«Desde 1905 ya no vive nadie allí, pero la iglesia sí se utilizó porque se hacía una romería. Hace 30 o 35 años ya sus elementos más importantes fueron traslados a la parroquia de Villar del Campo», apostilla el alcalde. La Asociación calcula que necesita recuperar alrededor de 50.000 euros para realizar las obras en la cubierta.

La Iglesia de los Santos Justo y Pastor, construida en el siglo XIII y reformada en el XVIII, es un ejemplo destacado del románico rural soriano. Su arquitectura sencilla, con una nave única y una capilla mayor cubierta por cúpula sobre pechinas, representa la tipología característica de los templos parroquiales de la época. El conjunto se encuentra en un entorno de alto valor paisajístico, junto a la atalaya defensiva y la fuente romana de Castellanos del Campo.

Actualmente, la iglesia se encuentra en estado de ruina progresiva. Desde finales del siglo XX, el edificio ha sufrido saqueos, desprendimientos y pérdida de elementos arquitectónicos. En 2011 colapsó la cubierta de la nave y en 2015 fue sustraída la cornisa tallada en piedra que coronaba la portada. Pese a ello, aún conserva elementos estructurales de gran valor que permiten su restauración.

El proyecto plantea restaurar y consolidar la estructura arquitectónica de la iglesia.; recuperar su entorno inmediato, incluyendo la atalaya y la fuente romana; promover la investigación histórica y arqueológica del conjunto; y crear espacio visitable y educativo vinculado al patrimonio soriano. Para lograrlo se realizarán los estudios técnicos previos, se consolidará la estructura del templo con la protección de muros y cubierta.; se limpiará el entorno y creación de un itinerario interpretativo; y finalmente se desarrollarán actividades culturales, divulgativas y turísticas.

«Lo fundamental es parar el deterioro constante de la Iglesia, que dependiendo de la recaudación se irán realizando por orden de importancia. En primer lugar se repondrán las piedras sustraídas en cornisa, campanario y contrafuertes», ha agregado el regidor.

La Asociación por la recuperación de Castellanos del Campo invita a instituciones, entidades culturales y particulares a participar en este proyecto. Cualquier aportación —económica, técnica o voluntaria— será esencial para garantizar la conservación de este valioso testimonio de nuestra historia común.