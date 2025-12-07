Suscribete a
Cien vecinos de Villar del Campo crean una asociación para recuperar el despoblado de Castellanos (Soria)

La localidad soriana de Villar del Campo se ha marcado como reto recuperar el patrimonio cultural del despoblado de Castellanos y, en concreto, la iglesia de los Santos Justos y Pastor. Los últimos habitantes de esta pedanía, ubicada en la comarca de la Sierra ... del Madero, abandonaron el lugar a principios del siglo XX y actualmente se encuentra en «estado de ruina progresiva».

