Carriedo pide «evitar cualquier excusa» para negociar las cuentas

Cual partida de mus, con un 'lo veo' como respuesta y un envite a modo de réplica a cada movimiento del contrario, a falta del órdago o que alguno rompa la baraja. Así discurre la negociación del proyecto de presupuestos de Castilla y León para 2026 ... incluso antes de sentarse a la mesa -si es que sucede- para que cada uno muestre sus cartas.

Si las fechas propuestas por la Junta -14 y 17- para negociar con los grupos de la oposición cómo ganarse su 'sí' a las Cuentas -y armar una mayoría absoluta que el PP en solitario no tiene- desataron las críticas de los partidos de enfrente, este jueves el Gobierno regional respondió. «Si algún grupo prefiere que la reunión se produzca una vez finalizadas las comparecencias -previstas entre el lunes 10 y el viernes 14-, no hay ningún inconveniente», brindó el portavoz, Carlos Fernández Carriedo.

«Estamos abiertos a cualquier fecha. Por nosotros no va a quedar», incidió el también consejero de Economía y Hacienda, quien recalcó que «la Junta no pone condiciones» de cara a organizar esos encuentros. Aunque, apostilló Carriedo durante la rueda de prensa posterior a la habitual reunión del Consejo de Gobierno, «algunos partidos políticos están poniendo demasiadas excusas» en este proceso.

«Vamos a hacer todo lo posible para evitar cualquier excusa», incidió el portavoz. «Son siempre otros los que están poniendo condiciones y obstáculos», censuró.

Fin de semana

Y desde Vox -que el año pasado ni acudió a las reuniones para abordar lo que quedó en un anteproyecto de presupuestos y la prórroga de las Cuentas de 2024- no tardaron en responder con su propia jugada: que se sienten a negociar el sábado 15 y el domingo 16.

«Sería un buen punto de partida» que «todos» los partidos «atendieran la intención» de la Junta de «dialogar» en torno a un «buen» proyecto de presupuestos, reiteró Carriedo, quien apuntó como otra «diferencia» con hace doce meses la situación entonces de mayor «inestabilidad interna» en los principales bloques de la oposición, en referencia a PSOE y Vox, que ya no tienen ni el mismo portavoz parlamentario.

«No nos vamos a rendir ahora, que estamos más cerca que nunca», sostuvo el responsable de las arcas autonómicas, tras un camino que «no» ha sido fácil hasta armar ese cuadrante con las partidas sobre las que discurrirá 2026.

«Se puede criticar porque se ha presentado», defendió el portavoz, contraponiendo este movimiento al Gobierno central y una legislatura a nivel nacional en la que, dijo, «no se está haciendo nada».