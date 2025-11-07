Suscribete a
ABC Premium
Boletín del día
Escucha las noticias de este viernes 7 de noviembre

Carriedo pide «evitar cualquier excusa» para negociar las cuentas

Se abre a reunirse con los grupos en la fecha que planteen: «No nos vamos a rendir ahora»

Las Cortes afrontan dos meses intensos 'colgados' de las elecciones autonómicas de marzo

El portavoz de la Junta, Carlos Fernández Carriedo, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno
El portavoz de la Junta, Carlos Fernández Carriedo, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno ICAL
Isabel Jimeno

Isabel Jimeno

Valladolid

Esta funcionalidad es sólo para registrados

Cual partida de mus, con un 'lo veo' como respuesta y un envite a modo de réplica a cada movimiento del contrario, a falta del órdago o que alguno rompa la baraja. Así discurre la negociación del proyecto de presupuestos de Castilla y León para 2026 ... incluso antes de sentarse a la mesa -si es que sucede- para que cada uno muestre sus cartas.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app